Aprueba Senado reforma constitucional al poder judicial con voto de Yunes

Ciudad de México. El Senado de la República aprobó esta madrugada en lo general y en lo particular la reforma constitucional al poder judicial de la federación, con el voto de Morena, sus aliados y del panista Miguel Ángel Yunes Márquez, quién la avaló junto con los legisladores del partido guinda.

A las cuatro de la mañana, el proyecto de decreto fue turnado por la mesa directiva del Senado a los congresos de los estados, donde se requerirá que sea aprobado por la mitad más uno de las legislaturas locales.

El resultado de la votación en lo particular en el Senado fue el mismo que en lo particular: 86 votos a favor, que son exactamente la mayoría calificada y 41 de la oposición, a la que le faltaron dos de sus integrantes: el blanquiazul Yunes Márquez y el senador de MC, Daniel Barreda, que no se presentó a la sesión.

Esos dos votos enconaron posturas, sobre todo de los panistas y provocaron que el debate se prolongara por 15 horas, en dos sedes, la de Reforma e Insurgentes y la de Xicoténcatl, donde se refugiaron los legisladores, después de que los trabajadores del poder judicial se metieron a sus instalaciones.

Senadores del PRI, PAN y MC presentaron 60 reservas a prácticamente todo el articulado, incluidos los 12 artículos transitorios, con miras a echar abajo la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular, la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y la creación en su lugar del Tribunal de Disciplina Fiscal, la prohibición de crear fideicomisos, la eliminación de salarios y prestaciones millonarias para los juzgadores y la fijación de plazos a la Suprema y tribunales y juzgados para resolver casos penales y fiscales.

La presentación de las reservas fue utilizada por la oposición para lanzarse en contra de la reforma, sostener que debilitará y quitará autonomía al poder judicial e insistir , como lo hizo la panista Imelda San Miguel que por capricho se pretende someter al poder judicial a los otros dos poderes. “Es un verdadero retroceso a la democracia”, recalcó.

El blanquiazul Ricardo Anaya agregó que Morena pretende crear “un tribunal inquisitorial”, con facultades hasta para destituir a jueces, magistrados y ministros. En respuesta, el senador de Morena, Alejandro Murat, señaló: “Lo que ustedes identifican como tribunal de inquisición, nosotros reconocemos como justicia y rendición de cuentas”.

El ex gobernador de Oaxaca agregó que con las modificaciones aprobadas “nunca más habrá jueces que se manden solos, nunca más un sistema judicial de privilegios”. Igualmente, la Morenista Citlalli Hernández Mora resaltó que los senadores de la 4T estamos convencidos de que con esa reforma “se inicia la democratización del poder judicial”, que ya no será una cúpula partidista de intereses creados”.

Reprochó a la minoría tan reducida que es la oposición su comportamiento violento durante la larga jornada. Fue muy vergonzoso, dijo que entre quienes protestaban en contra de la reforma, metieron a porros “ que violentaron el recinto legislativo del Senado de la República y golpearon a trabajadores” de esa cámara del Congeso.

La senadora Hernández Mora agregó que la reforma judicial es un paso más del mandato que la mayoría les dio “para transformar un México que era de unos cuantos para regresarlo a quien pertenece. No a los intereses cobrados, no a los corruptos, no los jueces que liberan criminales feministas que descongelan las cuentas de los narcotraficantes”.

Dado que en la casona de Xicoténcatl no hay tablero electrónico, la votación de los 127 senadores presentes fue nominal. Cada uno externaba el sentido de su voto y la mayoría aprovechaba para argumentar el sentido del mismo. “El pueblo manda y yo obedezco, ¡¡Viva Andrés Manuel López Obrador, cabrones¡¡ exclamó la Morenista Lucía Trasviña.

Como es por orden alfabético, Yunes Márquez fue de los últimos y al expresarse “a favor de la reforma”, desde el grupo panista se oyeron de nuevo murmullos de desaprobación, pero el veracruzano solo sonrió, sentado junto a los Morenistas. Al final, los legisladores de 4T alzaron los brazos, felices de haber podido sacar la reforma, que de inmediato se remitirá “por todas las vías, incluida la digital”, a los Congresos de los 32 estados de la república, según comentó el presidenta de la mesa directiva, Gerardo Fernàndez Noroña.

