Aprueba INE candidatura para legislador de García Cabeza de Vaca

FSEAl amanecer de este viernes, el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó las candidaturas de diputados federales y senadores, incluida la del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pese a la impugnación de Morena.

A las 6 de la mañana, luego de 12 horas de sesión – con dos recesos- el proyecto de acuerdo correspondiente a diputados fue aprobado en lo general por unanimidad. Frente al caso específico de García Cabeza de Vaca ganó la propuesta de responder a los oficios de Morena para determinar si es procedente cancelar la candidatura en referencia.

El partido guinda argumentó que el ex mandatario es “prófugo de la justicia” y tiene una orden de aprehensión, por lo que no cumple con los requisitos legales para ser legislador. Además no cumple con el punto de la residencia en Tamaulipas; tiene doble nacionalidad y está inhabilitado para un cargo público.

Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena, reprochó a los consejeros por no analizar el legajo de pruebas presentadas en contra de esa candidatura, por lo que los acusó de complicidad.

“Ustedes no hicieron nada; hay indolencia, desinterés, contubernio, miedo a prófugo de la justicia”.

Señaló que entregaron documentos en los cuales se muestra que en 2018 el ex gobernador accedió a la nacionalidad estadunidense.

“Sin embargo, se quedan callados, están pasmados con el asunto. No debieran otorgar el registro. Fueron completamente omisos y (el análisis de las pruebas) no es en el momento que ustedes quieran. Tienen miedo, complicidad y eso es inaceptable de este órgano”, señaló.

El escrito de Morena se presentó el 27 de febrero, por lo que los consejeros consideraron que una salida era dar la candidatura a García Cabeza de Vaca, y luego abrir un análisis pormenorizado del expediente presentado por el inconforme.

“No podemos negar en principio el registro de una persona si no le podemos dar garantía de audiencia…Así es como se debe aprobar en el proyecto: se le debe otorgar el registro, sí se debe abrir un periodo para el análisis de las pruebas y de los argumentos presentados por el partido Morena y para darle una garantía de audiencia al señor Cabeza de Vaca para que pueda responder lo que a su derecho corresponda”, expuso el consejero Arturo Castillo, aunque esa propuesta en particular – de dar audiencia – no prosperó.

Luego Castillo subrayó que sí es posible otorgar un registro de candidatura, recabar elementos y, eventualmente, retirarlo, como ocurre tras el análisis del 8 x 8 , relacionado con violencia política.

A su vez, Germán Martínez, representante del PAN, sostuvo que con ese análisis y audiencia posterior a García Cabeza de Vaca “se está cayendo en preconfiguración de pruebas y audiencia ilegal”, pues con escritos “dilatorios” se está negando un registro.

“Hay una suerte de desafuero previo, después de un desafuero fallido”, señaló.



Acusó que con ello el INE podría estar violando los derechos políticos electorales, al permitirle el registro pero luego ponerlo a debate, con lo cual estaría violando el derecho de definitividad.

Sesión de más de 12 horas

La sesión de aprobación de candidaturas inició a la cinco de la tarde del jueves 29 de febrero; tras un receso se dio luz verde a las presidenciales. Luego se abrió otra pausa que originalmente estaba programada para dos horas y se fue a cinco horas y media.

Los consejeros analizaron en privado las listas de 628 cargos de representación popular.

Al volver al salón, el debate lo abrió el priista Hiram Hernández para impugnar la postulación del ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, antes panista y hoy en las filas de Morena como candidato al Senado.

El priista adujo que era inelegible porque nació en Texas y no ha renunciado a su nacionalidad estadounidense y advirtió que en caso de confirmarse la candidatura impugnará ante el Tribunal Electoral.

El representante del PT, Gerardo Fernández Noroña dijo que Corral “es un mexicano por los cuatro costados y hoy está del lado correcto de la historia, motivo por el cual se le vitupera”.

Pero del tema se pasó a un enfrentamiento entre Fernández Noroña y el consejero Jaime Rivera, cuando aquel hizo referencias implícitas.

“Ahora me ataca sin sustento; va a tener que pelear con su sombra porque no me voy a bajar a su nivel”, dijo el consejero

Gutiérrez Luna le pidió no tomar como agresión “algo que usted ha generado, actúa parcialmente”.