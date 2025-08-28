Aprueba el Congreso del estado la petición de Delfina Pozos para que los responsables del agua comparezcan cada cuatro meses

La Comisión de Hacienda del Congreso del estado aprobó este miércoles la propuesta de la diputada priista, Delfina Pozos Vergara, para que cada cuatro meses se exhorte a los directivos del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) y de Concesiones Integrales para que informen cuáles son los avances en el servicio de agua potable.

La decisión fue avalada al reunir en un solo bloque los puntos de acuerdo presentados por las legisladoras Delfina Pozos Vergara, del Partido Revolucionario Institucional, y Laura Artemisa García Chávez, presidenta del Poder Legislativo. El acuerdo establece que los directivos del organismo y de la firma comparecerán cada cuatro meses ante la comisión.

La legisladora Delfina Pozos argumentó que las comparecencias están sobradamente justificadas, debido a la insatisfacción ciudadana con la calidad del servicio de agua potable y los constantes abusos que la concesionaria ha cometido contra los usuarios.

Asimismo, se avaló el punto que pretende un informe sobre las afectaciones y acciones implementadas para enfrentar las inundaciones en la ciudad de Puebla.

“Siempre estaré a favor de la transparencia y la rendición de cuentas; esto es algo que necesita la ciudadanía, porque vemos muchos abusos por parte de la empresa Agua de Puebla”, comentó la legisladora priista.

Hizo un llamado a establecer leyes claras que garanticen que las y los poblanos no queden en estado de indefensión ante posibles abusos por parte de la concesionaria.

Entre otras propuestas la legisladora recientemente propuso la reforma a la Ley estatal de Agua presentada el 15 de julio para garantizar el abasto gratuito del líquido vital a hospitales, así como la modificación al artículo 131 de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable, que buscaría obligar a autoridades y operadores a denunciar ante las instancias pertinentes cualquier contaminación derivada de actividades humanas detectadas en el monitoreo de aguas.