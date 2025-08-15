Aprueba el cabildo enviar al Congreso iniciativa para concesionar paraderos en Puebla por 10 años

El ayuntamiento de Puebla aprobó solicitar al Congreso del Estado la autorización para concesionar por un plazo de 10 años el uso, aprovechamiento y explotación de las zonas de espera peatonal (paraderos) destinadas a publicidad en la capital.

La decisión, obtenida por mayoría de votos, incluye dejar sin efecto decretos anteriores que contradigan lo solicitado y plantea la reinversión del monto percibido en infraestructura y seguridad urbana.

La propuesta de concesión permitirá que una empresa privada realice el mantenimiento de más de 400 paraderos de la ciudad, a cambio de un pago estimado en 43 millones de pesos: una contraprestación inicial de 15 millones de pesos y 2.6 millones de pesos anuales durante una década.

Según el alcalde, José Chedraui Budib, los recursos deberán ser destinados a colocar cámaras de vigilancia y botones de pánico en los paraderos, fortaleciendo la red de protección conectada al C5i y DERI. Este acuerdo surge tras los conflictos judiciales con la empresa anterior, Clear Channel, y busca garantizar la operatividad y seguridad de los espacios públicos para usuarios del transporte.

En materia de movilidad, el cabildo aprobó la incorporación del Polígono 5: San Alejandro a las “Reglas de Operación del Estacionamiento Rotativo”, sumándose a la estrategia de control y modernización del aparcamiento en vía pública. Se anunció una campaña de socialización a la ciudadanía tras la publicación oficial en la Gaceta Municipal.

Por unanimidad se autorizó a la Tesorería Municipal instrumentar un estímulo fiscal en el Ejercicio Fiscal 2025, mediante la exención del pago de diversas licencias, permisos y dictámenes destinados al desarrollo de vivienda social. Estas incluyen constancias de alineamiento, número oficial, permisos de uso de suelo, licencias de obra, resolutivos de impacto vial, entre otros trámites para los beneficiarios del Programa de Vivienda para el Bienestar.