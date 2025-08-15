Viernes, agosto 15, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Aprueba el cabildo enviar al Congreso iniciativa para concesionar paraderos en Puebla por 10 años

Aprueba el Cabildo enviar al Congreso iniciativa para concesionar paraderos en Puebla por 10 años
Patricia Méndez

El ayuntamiento de Puebla aprobó solicitar al Congreso del Estado la autorización para concesionar por un plazo de 10 años el uso, aprovechamiento y explotación de las zonas de espera peatonal (paraderos) destinadas a publicidad en la capital.

La decisión, obtenida por mayoría de votos, incluye dejar sin efecto decretos anteriores que contradigan lo solicitado y plantea la reinversión del monto percibido en infraestructura y seguridad urbana.

La propuesta de concesión permitirá que una empresa privada realice el mantenimiento de más de 400 paraderos de la ciudad, a cambio de un pago estimado en 43 millones de pesos: una contraprestación inicial de 15 millones de pesos y 2.6 millones de pesos anuales durante una década.

Según el alcalde, José Chedraui Budib, los recursos deberán ser destinados a colocar cámaras de vigilancia y botones de pánico en los paraderos, fortaleciendo la red de protección conectada al C5i y DERI. Este acuerdo surge tras los conflictos judiciales con la empresa anterior, Clear Channel, y busca garantizar la operatividad y seguridad de los espacios públicos para usuarios del transporte.

En materia de movilidad, el cabildo aprobó la incorporación del Polígono 5: San Alejandro a las “Reglas de Operación del Estacionamiento Rotativo”, sumándose a la estrategia de control y modernización del aparcamiento en vía pública. Se anunció una campaña de socialización a la ciudadanía tras la publicación oficial en la Gaceta Municipal.

Por unanimidad se autorizó a la Tesorería Municipal instrumentar un estímulo fiscal en el Ejercicio Fiscal 2025, mediante la exención del pago de diversas licencias, permisos y dictámenes destinados al desarrollo de vivienda social. Estas incluyen constancias de alineamiento, número oficial, permisos de uso de suelo, licencias de obra, resolutivos de impacto vial, entre otros trámites para los beneficiarios del Programa de Vivienda para el Bienestar.

Temas

Más noticias

Internacional

Putin reconoce esfuerzos “enérgicos” de Trump para terminar crisis en Ucrania

La Jornada -
Juan Pablo Duch, corresponsal Moscú. El titular del Kremlin, Vladimir Putin, alabó este jueves los “muy enérgicos y sinceros” esfuerzos del inquilino de la Casa...
Nacional

Ofrece EU recompensas millonarias por líderes de ‘Cárteles Unidos”

La Jornada -
la redacción Ciudad de México. La Oficina del Departamento de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de EU ofreció recompensas...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:00:17

Chedraui avala transferencia de Paseo Bravo al gobierno estatal por mejoras urbanas

Patricia Méndez -
El alcalde de Puebla, José Chedraui Budib, expresó su respaldo a la propuesta de que el gobierno estatal asuma la administración del Paseo Bravo,...
00:00:46

Chedraui evita definir si buscará o no la reelección como alcalde la de ciudad de Puebla

Patricia Méndez -
“Todos podemos levantar la mano”, respondió el alcalde de Puebla, José Chedraui Budib, al ser interrogado sobre si tiene interés de buscar su reelección...

Comercio popular tendrá feria temporal por regreso a clases en Paseo Bravo

Patricia Méndez -
El Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por José Chedraui Budib, ofrecerá alternativas temporales a los vendedores del comercio popular con motivo del...

Más noticias

Renuevan la imagen del Sicom; utilizará tecnología de Inteligencia Artificial

Patricia Méndez -
El gobierno de Puebla presentó este jueves la nueva imagen del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (Sicom) mediante el que se transmitirán las acciones que...
00:00:49

No comparto la estrategia de Ebrard para 2024, pero la respeto: Adán Augusto López

Patricia Méndez -
Al señalar que cuenta con su propio plan para promover su proyecto político, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, se dijo...

Revisará Hacienda finanzas para costear la consulta de revocación de mandato tras el fallo del TEPJF

Patricia Méndez -
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración revisará la posibilidad de otorgar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025