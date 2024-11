Aprueba Congreso de Puebla reforma de la 4T contra la brecha salarial y a favor de la vivienda

El Congreso de Puebla aprobó las reformas que elevan a rango constitucional la igualdad sustantiva, para combatir la brecha salarial y la violencia en razón de género; y que promueven la obtención de créditos baratos y suficientes a favor de trabajadores.

Ambas propuestas fueron impulsadas por la conocida Cuarta Transformación (4T) a través de la presidenta del país Claudia Sheinbaum Pardo y su antecesor en el cargo, Andrés Manuel López Obrador.

La reforma de Sheinbaum en materia de igualdad sustantiva y la de López Obrador en materia de vivienda recibieron el respaldo unánime de los 41 legisladores poblanos, incluidos los seis que pertenecen a la oposición del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC).

“La igualdad no es un favor”: Xel Hernández

La presidenta Comisión de Igualdad de Género, Xel Hernández García, hizo un llamado al pleno a cumplir con una asignación “suficiente” de recursos públicos que garantice la implementación de las nuevas disposiciones a favor de la paridad.

“La igualdad no es un favor que nos están ofreciendo, es un derecho (…) no puede quedarse en promesas vacías ni en leyes que sólo existen en papel (…) es un derecho que debe ser garantizado con mecanismos eficaces (…) con objetivos claros y recursos suficientes para que no se quede en buenas intenciones”, expresó Hernández en tribuna.