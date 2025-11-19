Miércoles, noviembre 19, 2025
NoticiasPolítica

Aprueba Comisión del Congreso reforma para integrar Consejos de Participación Ciudadana de la Juventud en municipios

Aprueba Comisión del Congreso reforma para integrar Consejos de Participación Ciudadana de la Juventud en municipios
La Redacción
En sesión de la Comisión de Asuntos Municipales, las y los diputados aprobaron una reforma al artículo 191 de la Ley Orgánica Municipal, con el objetivo de establecer la obligación de los ayuntamientos de la entidad para convocar a la sociedad a que se integre el Consejo de Participación Ciudadana de la Juventud en todas las demarcaciones.
Al hacer uso de la palabra, el diputado Elías Lozada Ortega, promovente de la iniciativa, señaló que hablar de las juventudes es hablar del presente, de su energía, sus ideas y su compromiso con el cambio. En este sentido, es necesario garantizar su participación en la toma de decisiones para fortalecer la democracia y su confianza en las instituciones.

Por su parte, la diputada Luana Armida Amador Vallejo destacó la importancia de dar seguimiento a la implementación de esta reforma por parte de los ayuntamientos. En tanto, la diputada Laura Guadalupe Vargas expuso que las juventudes deben ser participativas en las decisiones de los gobiernos.

En la sesión estuvieron presentes las diputadas Guadalupe Yamak Taja, Laura Guadalupe Vargas Vargas, Leonela Jazmín Martínez Ayala y Luana Armida Amador Vallejo, así como los diputados Rosalío Zanatta Vidaurri y Elías Lozada Ortega.

COMISIÓN DE ASUNTOS METROPOLITANOS PRESENTA INFORME DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Durante la sesión de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, la diputada presidenta del órgano colegiado, Fedrha Isabel Suriano Corrales, presentó el informe de los trabajos realizados durante el primer año legislativo, donde destacó las acciones impulsadas para mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en los 19 municipios que integran la zona metropolitana.

Expuso que se aprobaron proyectos legislativos en materia de seguridad, movilidad, gestión de recursos hídricos, economía circular, conectividad, infraestructura y sistema de cuidados. Además, se realizó una sesión con presidentas y presidentes de la zona metropolitana para dialogar sobre asuntos relacionados con el desarrollo de esta región y establecer estrategias para fortalecer la planeación y ejecución de políticas públicas.

Las diputadas Elvia Graciela Palomares Ramírez y Angélica Patricia Alvarado Juárez, así como el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta, reconocieron las acciones realizadas y el trabajo en conjunto para el análisis y atención de distintas problemáticas de la zona metropolitana.

A la sesión acudieron las diputadas Fedrha Isabel Suriano Corrales, Celia Bonaga Ruiz, Elisa Limón Balderrabano, Elvia Graciela Palomares Ramírez y Angélica Patricia Alvarado Juárez, así como el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta.

Temas

Más noticias

Nacional

“No queremos intervención de ningún gobierno extranjero; no va a ocurrir”: Sheinbaum

La Jornada -
Emir Olivares y Néstor Jiménez Ciudad de México. “No va a ocurrir”, asentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante las declaraciones de su homólogo de Estados...
Internacional

Mueren dos turistas mexicanos y buscan a 7 desaparecidos tras tormenta de nieve en la Patagonia chilena

La Jornada -
Afp y Reuters Santiago. Dos mexicanos murieron y siete turistas más están desaparecidos en Torres del Peine, la reserva natural más visitada por extranjeros de la...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:02:11

Denuncia diputada Aguilar violación a la división de poderes de director de Gobernación estatal

Juan Luis Cruz Pérez -
La diputada priista Sandra Aguilar Vega exigió el respeto a la división de poderes en Tlaxcala y denunció, que el director de gobernación y...

Promueven en el Congreso que capacitación de servidores públicos municipales se integre al sistema CONOCER

La Redacción -
En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, la diputada Luana Armida Amador Vallejo presentó una iniciativa para reformar y adicionar...

Edil de Zapotitlán desatiende exhorto de la Segob para cejar hostigamiento a regidor

Martín Hernández Alcántara -
El presidente municipal de Zapotitlán, Salvador Tino Martínez, estaría violando la Ley Orgánica Municipal al invalidar de facto la autoridad del regidor de Educación,...

Más noticias

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Hamas insiste en liberación de 7 dirigentes palestinos en canje por rehenes israelíes

La Redacción -
Afp Gaza. Hamas insiste en que la lista de presos que Israel va a excarcelar en virtud del acuerdo de alto al fuego en Gaza...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025