Aprueba Barbosa registro de Biestro como aspirante a la candidatura a edil de Puebla

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, aprobó la manifestación de pretensiones que hizo la víspera el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, por buscar la candidatura del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de la capital.

“Respecto a las aspiraciones del diputado Gabriel Biestro a la candidatura, la veo bien, como veré bien las demás aspiraciones a esa candidatura, el diputado Biestro ha demostrado ser un líder parlamentario muy capaz, ha cumplido con todas las metas de la legislatura, es un hombre que se ha preparado en la política y en la academia, lo veo bien”.

En contraste, el mandatario estatal advirtió que los órganos internos del, instituto político izquierdista deberán decidir sobre la pertinencia de que el ex actual representante local con licencia, José Juan Espinosa Torres, obtenga la postulación a una curul en el Palacio Legislativo de San Lázaro, como lo ambiciona:

“Respecto al registro del señor José Juan Espinosa a la candidatura a diputado federal, le toca calificar a la Comisión de Candidaturas la viabilidad legal de que alguien que pudiera estar enfrentando un proceso penal pueda ser candidato”.

Luego, en respuesta a una reportera que le preguntó si se había perdonado al también ex edil de San Pedro Cholula, Barbosa Huerta respondió:

“Respecto a si hay un perdón, no, no, créanme que esa época de los perdones políticos ya no existe en Puebla, quien haya violado la ley se le aplicará la ley sin ninguna restricción y sin ningún aviso, no hay perdón porque la ley se aplica, no se aplica caprichosa, subjetivamente”.