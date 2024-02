Fue aprobada en el Senado de EU polémica ayuda de 95 mmdd para Ucrania, Israel y Taiwán

Washington. – Tras una noche de debate, el pasado martes 13 de febrero fue aprobada en el Senado (cámara alta) de Estados Unidos el proyecto de ley que pretende destinar una cifra de 95 mil millones de dólares para apoyar a Ucrania, Israel y Taiwán.

El proyecto de ley tiene planeado destinar 60 mil 100 millones de dólares para asistencia militar y humanitaria a Ucrania, 14 mil 100 millones para apoyo bélico a Israel y 10 mil millones en beneficio de las personas en zonas de conflicto, principalmente en la Franja de Gaza, así también para abordar las posibles amenazas en la zona del indo-pacífico con especial énfasis en Taiwán y su creciente tensión con China.

Tras una votación con resultado de 70 votos a favor y 29 en contra, el proyecto de ley fue aprobado en la cámara alta de Estados Unidos. El resultado de la votación marcó una división considerable dentro del sector republicano en el Senado ya que 22 de los 49 senadores republicanos se unieron al sector demócrata para favorecer el paquete de ayuda destinado a sus aliados en el exterior.

El presidente, Joe Biden, aplaudió el resultado de la votación aludiendo a que el proyecto de ley podría permitir a Ucrania defender la libertad, así como a Israel para proteger a su pueblo y proporcionar ayuda a los civiles palestinos.

I applaud the Senators who advanced our bipartisan supplemental agreement, and I urge the House to act quickly.

This bill allows us to stand for Ukraine’s freedom, help Israel protect its people, and provide assistance for Palestinian civilians.

We cannot afford to wait.

— President Biden (@POTUS) February 13, 2024