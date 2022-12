Operador de Melitón Lozano es detenido por violar restricción de cercanía a su expareja

Santiago Cabrera Mota, coordinador de comités simpatizantes de Morena en Izúcar de Matamoros, y quien es identificado como operador político del exsecretario de Educación Pública en Puebla, Melitón Lozano Pérez, fue detenido el pasado domingo debido a que violó una orden de restricción que había para que no se acercara a su expareja sentimental.

La aprehensión ocurrió después de que la exesposa de Cabrera Mota denunció que éste había ingresado a su domicilio pese a que no podía hacerlo, al tiempo que lo acusó de tener intenciones de golpearla.

Policías municipales acudieron al llamado de la mujer y lograron detener al señalado, cuando aún se encontraba en el inmueble en cuestión ubicado en el número 59 de la calle Tapia entre Tapia y Jardín de la colonia San Juan Coahuixtla.

Cabrera fue detenido bajo los cargos de violencia doméstica y desacato, pues no respetó la orden de restricción que había para que no se acercara a su ex esposa, quien quedó en resguardo de las autoridades municipales y de la Unidad de Víctimas de Violencia de Género.

Durante la gestión de Melitón Lozano como presidente municipal de Izúcar de Matamoros, el ahora detenido se desempeñó como director de Comercio, posteriormente inició una labor como operador de Morena misma que desempeñaba hasta la fecha.

Hay que recordar que antes de que fuera relevad como secretario de Educación Pública, el pasado 25 de octubre, Melitón Lozano fue ubicado como aspirante a la gubernatura.