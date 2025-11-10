Damnificados de la Sierra Norte de Puebla reciben 77 mdp en apoyos, tras contingencia

A un mes de la contingencia, la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) informó este lunes que ha entregado 9 mil 500 apoyos con una inversión de 77 millones de pesos a productores de la Sierra Norte del estado, específicamente en los municipios de Xicotepec y Huauchinango, para mitigar los daños causados por lluvias y deslaves.

En rueda de prensa, la titular de la SDR, Ana Laura Altamirano Pérez, destacó durante su comparecencia que esta entrega masiva fue instruida por el gobernador y es considerada un apoyo sin precedentes después de una contingencia por parte de la administración estatal, según lo expresado por los propios productores de la región.

Informó que la inversión de 77 millones de pesos se enfocó en varios sectores productivos de la Sierra Norte con el objetivo de recuperar y modernizar las actividades primarias afectadas.

Los apoyos se destinaron para la recuperación de cultivos, con fondos esenciales para restablecer la producción agrícola dañada; además de soporte para la actividad pecuaria; recursos para el fomento de estas actividades; y la inversión en equipamiento y técnicas para mejorar la producción del café y otros procesos.

Además, agregó que inició la entrega de apoyo a mujeres rurales, dirigida a impulsar la participación económica en el campo.

Altamirano Pérez señaló que la visión y liderazgo del gobierno han permitido que el campo poblano se consolide como motor de desarrollo, orgullo e identidad, avanzando hacia un modelo productivo más innovador, sostenible y con justicia social.