Martes, noviembre 25, 2025
Aplica SMT nuevo operativo contra transporte irregular en Tehuacán

Elizabeth Rodríguez Lezama

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) del estado realiza otro operativo en Tehuacán para retirar unidades de transporte público que trabajan de forma irregular, la medida provocó, igual que el operativo realizado el mes pasado, que decenas de vehículos que laboran sin permiso se resguardaran, lo que afectó a cientos de usuarios que no pudieron llegar a tiempo a sus destinos. Se calcula que fueron detenidos más de 20 vehículos.

De acuerdo con declaraciones del líder transportista, Rodolfo Cruz Montalvo, hubo rutas completas que dejaron sin servicio a sus usuarios, tal es el caso de la 5ª, 32, San Vicente Ferrer, 42, 25 y 38, mientras que otras trabaron con el 100 por ciento de sus unidades, por haber aprobado satisfactoriamente la revista vehicular, entre ellas están las de Santa María Coapan, El Riego, San Diego Chalma, Altepexi; así como las numeradas con 7, 40, 18, 21, 5 y 16.

Indicó que la autoridad hace los operativos de acuerdo con su normativa y los transportistas no pueden oponerse toda vez que se trata de acciones con miras a ordenar el transporte público, en ese sentido resaltó que de parte de su organización se hizo lo necesario para que los vehículos cumplieran con la revista vehicular y el reemplacamiento, de modo que no enfrentan problemas para prestar el servicio.

Frenar el pirataje en el transporte, así como actos de corrupción son parte de las razones de los operativos, aseveró el líder transportista, quien consideró que se trata de medidas correctas por parte de la SMT.

El personal de la secretaría se ubicó en diferentes puntos de la ciudad como la calzada Adolfo López Mateos, el libramiento Tecnológico-San Marcos y la Independencia oriente con 9 sur-norte, que son zonas de paso constante del transporte público, no solo de Tehuacán sino también de unidades foráneas.

Tal como ocurrió en el pasado operativo, las unidades colectivas, así como taxis y hasta vehículos que dan el servicio por plataformas digitales, disminuyeron su presencia en las calles, para evitar que fueran detenidas, se calcula que más de 300 dejaron de circular.

Al cierre de esta edición las acciones de la SMT continuaban, sin darse a conocer la cantidad de unidades aseguradas, cuyos propietarios tendrán que pagar una multa por dar el servicio de transporte público sin los permisos correspondientes, tampoco se sabe con precisión a cuánto ascienden esas sanciones, pero trascendió que pueden superar los 20 mil pesos.

