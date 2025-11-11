Lunes, noviembre 10, 2025
Aplazan audiencias del juicio contra López Zavala hasta el 18 de noviembre; la sentencia se acerca: Monzón

Isaí Pérez Guarneros

La abogada Helena Monzón informó este lunes que el tribunal de enjuiciamiento decidió suspender las audiencias del juicio contra Javier López Zavala, excandidato priista a la gubernatura de Puebla, acusado del feminicidio de la activista Cecilia Monzón, hasta el próximo 18 de noviembre.

Consulta: Deslinda magistrada al TSJ de retrasos en juicio por el feminicidio de Cecilia Monzón

Según explicó, la medida corresponde a una suspensión técnica con el fin de preparar la etapa final del juicio oral, que ya suma siete meses en curso.

Durante la jornada, Monzón denunció que los abogados defensores de López Zavala, señalado como presunto autor intelectual del crimen, junto con Jair N. y Silvestre N., acusados de ser los autores materiales, volvieron a solicitar al tribunal que se le prohibiera publicar en redes sociales información relacionada con el proceso.

El tribunal rechazó la petición, al considerar que vulneraría el derecho a la libertad de expresión de la abogada.

Te puede interesar: Juicio contra López Zavala por feminicidio tendrá audiencias diarias para darle celeridad: Helena Monzón

“Se ha vuelto a intentar por parte de Javier López y su defensa silenciarme. Pero no me van a callar, como tampoco callaron a mi hermana”, declaró.

Monzón también reconoció el trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE) durante la última audiencia, en la que testificó la tía de Cecilia Monzón, considerada testigo clave por las autoridades. En su declaración, la mujer relató las violencias que Cecilia sufrió en vida por parte de López Zavala, las cuales quedaron acreditadas en la sentencia por violencia familiar emitida meses antes del feminicidio.

La litigante recordó que la defensa de los acusados intentó impedir la comparecencia de la testigo, e incluso pidió que declarara en México, pese a que el gobierno español le otorgó asilo político ante el riesgo que corría por parte de los presuntos responsables del crimen.

Aunque reconoció que el proceso ha sido lento, Monzón confió en que la sentencia pueda emitirse antes de las fiestas navideñas y que se imponga la pena máxima por feminicidio a los implicados.

Puedes leer: Sistema judicial entorpece juicio contra López Zavala por feminicidio: Monzón

