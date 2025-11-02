Aplazamiento en audiencias retrasa justicia para el periodista Marco Aurelio Ramírez

Tehuacán. – La audiencia de inicio de juicio por el homicidio del periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández, sufrió un nuevo aplazamiento, informó su hija Diana Luisa Ramírez, quien expresó su frustración no solo por la dilatación en la aplicación de justicia, sino también por el actuar de funcionarios de menor nivel que muestran clara empatía con los abogados de la parte acusada del homicidio.

Originalmente la audiencia se programó para el 30 de octubre, pero la fecha se movió al 18 de noviembre, aunque la familia del periodista no tiene certeza de que se lleve a cabo ese día expuso la hija de Marco Aurelio con cierta preocupación, señalando además que esos cambios de última hora generan para su familia gastos económicos, tiempo invertido y la sensación de que la justicia tarda en llegar.

La hija de la víctima detalló que en el expediente de juicio se encuentran más de 50 pruebas entre periciales, declaración de testigos, videos y muchas cosas que se van a desahogar en juicio.

Apenas les habían reprogramado la audiencia de juicio, cuando nuevamente se les citó para otra audiencia, ahora de revisión, bajo la advertencia de que si no acudían se les impondría una multa, pero resultó que al llegar se enteraron que “no estaba programada” y “simple y sencillamente pues nos cancelan la audiencia”.

En esa audiencia cancelada, observó la falta de tacto del auxiliar del juez quien a la parte agraviada prácticamente ignoró mientras que con los abogados defensores de los presuntos homicidas hubo un trató diferente lo que consideró una falta de respeto y hasta de sospecha de favoritismo por parte del juez.

De profesión abogada, Diana Luisa señaló que el proceso penal se complica también por cuestiones estructurales del sistema judicial poblano, dado que se les informó que el tribunal de enjuiciamiento del estado cuenta con apenas siete jueces para conocer todos los juicios del estado, lo que podría explicar los aplazamientos recurrentes.

La joven expuso que aún falta camino por andar en la búsqueda de justicia para su padre, ya que no han sido detenidos todos los responsables, pero al haber ya dos de ellos presos, se debe dar paso al juicio.

Marco Aurelio Ramírez fue atacado el 23 de mayo del 2023, pasado el mediodía, cuando conducía su vehículo en el fraccionamiento Agua Blanca, un hombre le disparó directamente y luego huyó a bordo de una unidad que ya lo esperaba.

Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) giró, al menos, tres órdenes de aprehensión por ese crimen, hasta el momento solo hay dos detenidos que ya fueron vinculados a proceso. Se trata de José Francisco N., detenido en flagrancia el 31 de mayo de 2023 por delitos contra la salud y posteriormente vinculado al caso y Jesús Armando N., alias “El Güero” quien fue aprehendido el 4 de septiembre del mismo año, en Tehuacán y vinculado al proceso el 13 de septiembre.