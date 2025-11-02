Domingo, noviembre 2, 2025
NoticiasEstado

Aplazamiento en audiencias retrasa justicia para el periodista Marco Aurelio Ramírez

Diana Luisa lamentó la dilación en el caso y el actuar de funcionarios menores

Aplazamiento en audiencias retrasa justicia para el periodista Marco Aurelio Ramírez
Aplazamiento en audiencias retrasa justicia para el periodista Marco Aurelio Ramírez
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. – La audiencia de inicio de juicio por el homicidio del periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández, sufrió un nuevo aplazamiento, informó su hija Diana Luisa Ramírez, quien expresó su frustración no solo por la dilatación en la aplicación de justicia, sino también por el actuar de funcionarios de menor nivel que muestran clara empatía con los abogados de la parte acusada del homicidio. 

Originalmente la audiencia se programó para el 30 de octubre, pero la fecha se movió al 18 de noviembre, aunque la familia del periodista no tiene certeza de que se lleve a cabo ese día expuso la hija de Marco Aurelio con cierta preocupación, señalando además que esos cambios de última hora generan para su familia gastos económicos, tiempo invertido y la sensación de que la justicia tarda en llegar.

La hija de la víctima detalló que en el expediente de juicio se encuentran más de 50 pruebas entre periciales, declaración de testigos, videos y muchas cosas que se van a desahogar en juicio.

Apenas les habían reprogramado la audiencia de juicio, cuando nuevamente se les citó para otra audiencia, ahora de revisión, bajo la advertencia de que si no acudían se les impondría una multa, pero resultó que al llegar se enteraron que “no estaba programada” y “simple y sencillamente pues nos cancelan la audiencia”.

En esa audiencia cancelada, observó la falta de tacto del auxiliar del juez quien a la parte agraviada prácticamente ignoró mientras que con los abogados defensores de los presuntos homicidas hubo un trató diferente lo que consideró una falta de respeto y hasta de sospecha de favoritismo por parte del juez.

De profesión abogada, Diana Luisa señaló que el proceso penal se complica también por cuestiones estructurales del sistema judicial poblano, dado que se les informó que el tribunal de enjuiciamiento del estado cuenta con apenas siete jueces para conocer todos los juicios del estado, lo que podría explicar los aplazamientos recurrentes

La joven expuso que aún falta camino por andar en la búsqueda de justicia para su padre,  ya que no han sido detenidos todos los responsables, pero al haber ya dos de ellos presos, se debe dar paso al juicio.

Marco Aurelio Ramírez fue atacado el 23 de mayo del 2023, pasado el mediodía, cuando conducía su vehículo en el fraccionamiento Agua Blanca, un hombre le disparó directamente y luego huyó a bordo de una unidad que ya lo esperaba. 

Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) giró, al menos, tres órdenes de aprehensión por ese crimen, hasta el momento solo hay dos detenidos que ya fueron vinculados a proceso. Se trata de José Francisco N., detenido en flagrancia el 31 de mayo de 2023 por delitos contra la salud y posteriormente vinculado al caso y Jesús Armando N., alias “El Güero” quien fue aprehendido el 4 de septiembre del mismo año, en Tehuacán y vinculado al proceso el 13 de septiembre.

Temas

Más noticias

Nacional

Sheinbaum convoca a Gabinete de Seguridad a reunión de última hora tras violencia en Michoacán

La Jornada -
Ciudad de México. Los integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México fueron convocados este domingo, de último momento, a una reunión con...
Internacional

Sumaya Dalul, de 27 años: “en Gaza la vida no tiene sentido”

La Jornada -
Jerusalén. Aviones de combate, artillería y tanques israelíes bombardearon ayer zonas al sur de Jan Yunis, la segunda ciudad más grande de la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Casi 3 años después del feminicidio de Wendy Sandon, iniciará el juicio oral contra su presunto asesino

Isaí Pérez Guarneros -
A dos meses de que se cumplan tres años del feminicidio de Wendy Hellen Sandon Herrera, estilista peruana de 33 años que desde 2012...

Acusan a edil de Coatzingo de atropellar a ancianos y huir con apoyo de Policía Municipal

Martín Hernández Alcántara -
Habitantes del municipio de Coatzingo, en la región mixteca de Puebla, denunciaron públicamente al presidente municipal Abel Chávez Orea, a quien señalan de haber...

Lorenzo Rivera reconoce amistad con Tania Félix N, detenida por presuntos vínculos con delincuencia

Efraín Núñez -
Lorenzo Rivera Nava, exalcalde priista de Chignahuapan y aspirante a liderar el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla, reconoció públicamente la relación de amistad...

Más noticias

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025