Domingo, noviembre 9, 2025
NoticiasEstado

Apertura del nuevo San Alejandro será por etapas; sin fecha para iniciar operación al 100%: IMSS y Sindicato

El Hospital General Regional número 36 San Alejandro iniciará operaciones de manera escalonada tras ocho años inhabilitado por el sismo de 2017.
El Hospital General Regional número 36 San Alejandro iniciará operaciones de manera escalonada tras ocho años inhabilitado por el sismo de 2017. Foto: Es Imagen
Yadira Llaven Anzures

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la representación sindical en Puebla informaron al personal sobre la reincorporación paulatina del cuerpo médico, enfermería y personal administrativo al Hospital General Regional número 36, mejor conocido como San Alejandro, destacando que no existe una fecha definitiva para que el nosocomio opere a su máxima capacidad.

Un comunicado conjunto emitido por la Jefatura de Prestaciones Médicas del Seguro Social y la Secretaría del Trabajo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) Sección I, con fecha del 7 de noviembre de 2025, establece que la integración del personal reubicado será gradual, atendiendo a las necesidades operativas y criterio de antigüedad.

El documento, que marca el inicio formal de la reincorporación del personal a la nueva sede del hospital dañado por el sismo de 2017, detalla el proceso de retorno por grupos, con fechas específicas para diversas áreas médicas.

Lee: Tras ocho años de cierre, el Hospital del IMSS San Alejandro reabre parcialmente en Puebla

Fechas de reincorporación

En la reincorporación general, todo el personal reubicado, con excepciones, deberá presentarse en el nuevo San Alejandro a partir de este lunes 10 de noviembre. Esta misma fecha aplica para el personal reubicado en zonas foráneas.

Los médicos especialistas de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) San José y cirujanos pediátricos y especialistas en radiodiagnóstico, procedentes del Hospital General número 35, deberán presentarse el miércoles 12 de noviembre.

Los trabajadores citotecnólogos, ubicados en la Unidad Médico Familiar 2, se incorporarán hasta el martes 18 de noviembre, previa realización del traslado del servicio programado para el 14 de noviembre.

El comunicado destacó la ausencia de una fecha para la apertura total del nuevo hospital San Alejandro, confirmando que la puesta en marcha será escalonada y dependerá de las necesidades operacionales.

Programa de vacaciones

Además de la reincorporación, el documento informó que el Programa Anual de Vacaciones 2026 se gestionará a partir del martes 11 de noviembre de manera remota, utilizando videoconferencia.

Esta modalidad de trámite se aplicará únicamente al personal que no se encuentre físicamente en la unidad del Hospital General Regional número 36.

La reincorporación del personal marca un avance significativo en la reactivación del hospital San Alejandro, una de las obras de infraestructura médica más esperadas en el estado tras ocho años de permanecer inhabilitado.

Puedes consultar: Remueve la Comuna una decena de casetas de comerciantes informales en San Alejandro y Ortopedia

Temas

Más noticias

Internacional

PNUD denuncia contaminación total en Gaza tras devastación

La Jornada -
Jan Yunis. Sin un servicio confiable de recolección de basura y con desechos peligrosos provenientes de sitios bombardeados, los palestinos en la franja de...
Nacional

Detienen a ex agente del Cisen señalado como segundo tirador en asesinato de Colosio

La Jornada -
Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y quien fuera señalado como el presunto segundo tirador en...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:00:43

IMSS desmiente al ayuntamiento de Puebla sobre solicitud de parquímetros en San Alejandro

Yadira Llaven Anzures -
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desmintió que haya solicitado de manera formal al ayuntamiento de Puebla la colocación de banderolas de parquímetros...

Luz verde al Hospital Regional en Amozoc; firman convenio IMSS y ayuntamiento

Yadira Llaven Anzures -
Un proyecto largamente esperado por los poblanos se consolidó con la firma de convenio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Ayuntamiento...
00:01:09

INAH anuncia inicio de trabajos para rehabilitar el Museo de Sitio y el Museo del Valle en Tehuacán

Elizabeth Rodríguez Lezama -
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a través de la Dirección de Museos, a cargo de Jesús Martínez Arvizu, anunció el reinicio...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025