Lunes, noviembre 24, 2025
Apenas 50 personas asisten a marcha de “Todos por Cholula” para exigir seguridad

El mensaje principal de los manifestantes fue en oposición al gobierno municipal de Tonantzin Fernández

Isaí Pérez Guarneros

Apenas 50 personas se congregaron este domingo en el cuadro principal de San Pedro Cholula para unirse a la manifestación convocada por la organización Todos por Cholula, con conexiones a la excandidata a la presidencia de dicha demarcación Roxana Luna para exigir condiciones de seguridad y mejor bacheo de las vialidades.

Durante la marcha, la política perredista estuvo presente junto con varios de sus cercanos más allegados. Todos los asistentes, de diversas edades pero principalmente adultos mayores de 30 años, vestían de blanco y partieron de la calzada Guadalupe al zócalo del municipio.

En este tenor, el exdirigente municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Oaxaca, también estuvo presente durante la manifestación, entre las consignas del medio centenar que asistió pudieron escucharse mensajes en contra de la actual administración, encabezada por la morenista Tonatzin Fernández.

“No podemos seguir normalizando la inseguridad, el abandono, los baches; Cholula merece vivir en paz”, corearon los asistentes a la caminata.

Al mismo tiempo, la manifestación estuvo acompañada de una banda musical llamada Atlali, originaria del municipio de Atlixco, que animó con diversas canciones el trayecto de los manifestantes.

Durante la caminata se pudo constatar que varias personas que caminaban en familia o asistían a los negocios cercanos no se sumaron a la manifestación. Incluso algunos de los asistentes fueron diluyéndose poco a poco hasta que llegaron al zócalo del municipio.

Una vez establecidos al frente del ayuntamiento de San Pedro Cholula, los manifestantes organizaron un mitin en el que invitaron a los asistentes a pasar a dar su testimonio sobre la inseguridad que, aseguraron, aqueja a la ciudadanía en el municipio.

Hasta el final los dos exdirigentes del PRD sumaron sus mensajes a los testimonios de los propios allegados a ambos que asistieron a la manifestación.

Cabe recordar que días antes, los partidos Pacto Social de Integración (PSI) y Movimiento Ciudadano (MC) se deslindaron públicamente de la marcha enfatizando que no contaba con su apoyo institucional.

Finalmente, después de concluida la marcha, la propia Roxana Luna escribió en su cuenta de X un mensaje de posicionamiento respecto a la manifestación, aunque hasta el corte de esta edición no contaba con alguna interacción de otros usuarios:

“Lucho para no acostumbrarme a la inseguridad, construir un futuro más digno. Lucho por enseñarle a mi hijo que, cuando las cosas no están bien, no debemos rendirnos: debemos alzar la voz, mantenernos firmes y pelear por lo que merece ser mejor y no tener miedo”.

