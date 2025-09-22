Apatía y bloqueo político provocan que solo se junte 50% de las firmas requeridas para convertir a Totimehuacan en municipio

A cuatro meses de que se emprendió el proyecto de convertir a San Francisco Totimehuacan en municipio solo han apoyado la iniciativa la mitad de los habitantes que tienen que firmar la solicitud para hacer este cambio cuando ya faltan poco más de un mes para que termine el plazo. Esta situación es un reflejo de que hay una apatía a dicha transformación, sobre todo en los fraccionamientos que tienen todos los servicios y al mismo tiempo, se ha denunciado que el proceso para recabar rúbricas se lo ha apropiado un comité ciudadano lo que ha significado la exclusión de los grupos y bases de diferentes fuerzas políticas incluido Morena.

Solo 35 personas están al frente de la labor de recabar los apoyos para el proyecto de tránsito de junta auxiliar a municipio, lo que refleja que aunque fue un proyecto que se ofreció por los partidos políticos en campaña, en realidad ninguna de las fuerzas políticas se ha involucrado para concretar el ofrecimiento.

Más del 50 por ciento de los 185 mil habitantes de la demarcación se encuentra en condiciones de pobreza y marginación, según información oficial del ayuntamiento de la ciudad de Puebla. La apatía en los habitantes se expresa sobre todo en los fraccionamientos asentados en este territorio que cuentan con todos los servicios, lo que contrasta con las condiciones de las colonias del sur y las comunidades como El Aguacate, Xaxamayo, El Oasis y La Cantera, con carencias de agua potable, alcantarillado, luz eléctrica y servicios médicos entre otros. Algunas voces han urgido dotar de mayores facultades a esta demarcación debido a que con la aparición CU2 la zona va a requerir.

Aunque se ha acusado a la Comisión pro Defensa del Territorio de San Francisco Totimehuacan de apropiarse de esta tarea, Héctor Aguilar Rosas, presidente de esta organización, afirmó que en realidad es este grupo de ciudadanos el que ha enfrentado obstáculos como la falta de apoyo del edil auxiliar, Ángel Malaca Carbente, así como el sabotaje de líderes panistas y priistas de las colonias de la demarcación en la que habitan más de 186 mil personas.

Aguilar Rosas, junto con integrantes de la comisión como María Estela Miranda Martínez y María Icela Nájera, explicaron en entrevista que solo 35 personas originarias de Totimehuacan trabajan de manera continua en la recolección de firmas, mediante recorridos casa por casa en la extensa demarcación de 115 kilómetros cuadrados.

Pese a los obstáculos encontrados Aguilar Rosas y los demás integrantes de la comisión confiaron en lograr la meta de las 70 mil firmas -que representan el 70 por ciento del padrón electoral- en noviembre próximo, cuando presentarán los apoyos al Congreso del Estado. Sostuvieron que en caso de no lograr el número requerido argumentarán que lo que están pidiendo no es la creación de un nuevo municipio, sino que se le regrese esa condición a San Francisco Totimehuacan, la cual perdió en el decreto de 1962.

La tarea se ha tornado desafiante ante el doble discurso de varios actores políticos, especialmente el edil auxiliar, quien no sólo se niega a colaborar, sino que ha solicitado 200 formatos para recabar 2 mil firmas sin devolverlos, bajo el pretexto de entregarlos directamente al gobernador Alejandro Armenta Mier, desinformando sobre el verdadero proceso legislativo.

“En las 181 localidades que comprenden hoy Totimehuacan nos dicen no queremos saber nada de ese corrupto. Les aclaramos que nosotros somos independientes y es así como nos dan su apoyo. La gente no quiere al edil auxiliar debido a que no ha hecho nada por la junta auxiliar. El edil se cuelga el milagrito de convertir a Totimehuacan pero que quede bien claro, en esto solo está trabajando la Comisión pro Defensa, lo decimos recio y quedito, él no está trabajando en ese fin”, acotó.

Los promotores también enfrentan la resistencia de líderes de colonias afines al Partido Acción Nacional y al Partido Revolucionario Institucional, quienes incitan a los vecinos a no firmar, en contraste. La comisión subrayó que la iniciativa es netamente ciudadana, pues militantes de Morena no se han involucrado con el objetivo de evitar compromisos políticos que pudieran desvirtuar el movimiento.

Afirmaron que lo anterior revela el doble discurso por parte del dirigente estatal del PAN, Mario Riestra Piña, quién recientemente cuestionó el lento avance para lograr el municipio 218. Al respecto, le recordaron que cuando él fue diputado local no hizo nada por lograr esa tarea, a pesar de que la comisión la pidió de manera formal a la LVIII Legislatura de la que formó parte del panista.

Entre otras dificultades, la apatía de residentes en fraccionamientos con servicios básicos contrasta con la necesidad urgente de colonias rezagadas del sur y de comunidades como El Aguacate, La Cantera, Xaxamayo y El Oásis, cuyo acceso a drenaje y otros servicios depende del cambio de estatus a municipio. La comisión precisó que, aunque el edil auxiliar se presenta como promotor en actos públicos —como en el reciente grito del 15 de septiembre—, los propios habitantes rechazan su gestión por considerarla ineficaz y ajena al verdadero interés comunitario.

El extenso territorio de Totimehuacan agrupa 181 localidades, y sus límites alcanzan demarcaciones como Azumiatla y San Baltazar Campeche, lo que complica todavía más los recorridos. La meta es presentar las firmas al Congreso del Estado en noviembre. Si no se reúne la cantidad requerida, la comisión argumentará que no se trata de crear un municipio nuevo, sino de restituirle la categoría que perdió con el decreto de 1962.

“El territorio incluye San Jorge, Los Héroes 1, de ahí parte para lo que es Guadalupe Hidalgo, la Cuauhtémoc, la 115 Poniente y de ahí se va toda la 11 Sur hasta La Isla. En la parte norte llega hasta lo que es Lomas del Valle, corta para la antigua hacienda del Batán, colinda con Lomas de San Miguel, sigue por Villa Batavia y corta hacia Santo Tomás Chiautla, y de ahí colina una parte con Zacachimalpa, luego se va hacia La Cantera, El Aguacate, Xaxamayo y El Oásis, son un total de 181 localidades”, explicaron.

De acuerdo con Carlos Gómez Tepoz, secretario de Bienestar en el municipio de Puebla, en Totimehuacan más de 112 mil habitantes viven bajo condiciones de pobreza y marginación, lo que refuerza el diagnóstico de abandono histórico por parte de los gobiernos municipales de Puebla.

La comisión hizo un llamado a los habitantes para que respalden la iniciativa y contribuyan a revertir décadas de rezago y olvido, apostando por un gobierno más cercano y eficiente.

Hace unos días, José Luis Figueroa Cortés, diputado local del Partido del Trabajo, admitió que no existe certeza de que la iniciativa para la creación del municipio de San Francisco Totimehuacan sea discutida en el primer periodo ordinario del segundo año de la LXII Legislatura local.

En entrevista, Figueroa explicó que aunque los requisitos están casi completos, aún resta la obtención de las firmas necesarias para formalizar el expediente ante el Congreso del estado. Subrayó que la conformación de San Francisco Totimehuacan como municipio corresponde a una promesa de campaña de los actuales legisladores de la coalición que encabeza Morena, pero insistió en que la iniciativa podría resolverse en el próximo periodo ordinario si no se logra en este.

El diputado confió en que la actual legislatura dará salida a la petición ciudadana antes de concluir. Según sus estimaciones, en 2027 se elegiría por primera vez al presidente municipal de San Francisco Totimehuacan, una vez que sea oficialmente reconocido como el municipio 218 en la entidad.