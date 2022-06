Aparece encuesta para poner a competir rumbo a 2024 a la alcalde de Atlixco con mujeres del PAN atliscense

Atlixco. A dos años del proceso en las urnas de 2024 para renovar o reelegir a la presidente municipal en funciones Ariadna Ayala Camarillo, surgió de manera misteriosa en las redes sociales, específicamente en el facebook, una encuesta cuyo principal objetivo es poner a competir a ésta con hombres y mujeres ligadas al Partido Acción Nacional (PAN) y a los proyectos políticos ciudadanos.

Bajo el sello y la publicidad de una página denominada Karma, cuyo logotipo es curiosamente de color azul, aparecen una serie de cuestionamientos: “¿Qué calificación le da al trabajo actual del Ayuntamiento de Atlixco?”. Y ofrece una posibilidad del 1 al 10 para darle la peor o la mejor respuesta posible. En otro apartado lanzan las siguientes preguntas: “Si Ariadna Ayala buscara la reelección, ¿votarías por ella?, y ¿porqué razón sí votarías por la reelección de Ariadna Ayala?”.

Enseguida el ensayo demoscópico indaga sobre el conocimiento de una serie de personajes con aspiraciones a buscar la candidatura dentro de 24 meses. Entre ellos Benjamín Minutti, finalista en el proceso del año pasado por el Partido del Trabajo (PT) y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

- Anuncio -

Suben y suman a Ricardo Camacho Corripio, ex alcalde panista y dueño de la empresa local encargada por muchos años de instalar la famosa Villa Iluminada en esta ciudad. También invocan a Rodrigo Rodríguez, aspirante perdedor en junio de 2021 de la diputación local y hoy a cargo de la compañía de muebles rústicos de la familia.

Además aparecen nombres de mujeres como Patricia Hidalgo, ex diputada local y ex regidora del PAN. El de Julieta Camacho, hija del exedil albiazul Ricardo Camacho, ex regidora y quien además renunció a Acción Nacional hace más de dos años. Y una reportera dueña de una página local.

A cada uno de estos personajes terminan comparándolo con Ayala Camarillo bajo la misma pregunta: “Si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votarías?”. Hasta el momento nadie se adjudica la autoría de esa encuesta pública, colgada hace una semana en el lugar referido, y tampoco existen datos concretos de los posibles resultados.