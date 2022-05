Anuncio espectacular cuestionado

La conmemoración oficiosa del Día del Maestro estaría acompañada de un anuncio espectacular Gracia, de una espléndida noticia que resaltaría en el “Boletín SEP no 112 Anuncia SEP incremento salarial del 7.5% para las maestras y los maestros del país”; aumento que, en el marco de la mañanera, vendría tomando forma y cuyo esclarecimiento correría a cargo de Rogelio Ramírez de la O, secretario de hacienda y crédito público. La “Mañanera” del 16 de mayo, sería la tribuna a través de la que se comunicaría fundamentalmente con las y los trabajadores de la educación interesados, robándole foro a Delfina Gómez Álvarez, responsable de la oficina educativa de la administración de Andrés Manuel López Obrador y quien, el día anterior cumpliendo con el ritual, pretendería congraciarse con las y los trabajadores de la educación.

De la intervención en la Mañanera, destacaría la breve clase magistral en la que el titular de “los dineros nacionales” explicitaría algunas medidas de política pública que los tomadores de decisiones consideraron: “El gobierno federal tiene un marco general para los salarios de las maestras y los maestros. Este marco hoy requiere ser revisado para corregir injusticias e inequidades”, cuya base partiría de un incremento del 3.5% al salario y del 1.8% a las prestaciones para un total de 5.3%, al que se sumaría, “un incremento porcentual escalonado […] de tres, dos y uno por ciento escalonado para aquellos salarios menores a 20 mil pesos mensuales”, dependiendo del nivel de ingresos.

Sin embargo, el anuncio espectacular sería cuestionado tanto por maestras, maestros, organizaciones sindicales “independientes”, como por la CNTE y el SNTE; la última, central magisterial que, además, se pronunciaría en contra del pago de las jubilaciones en UMAS. Los argumentos de las y los trabajadores de la educación expuestos -de motu propio y/o por intermedio de sus dirigentes- partirían desde la defensa de los derechos laborales del personal docente agraciado con mejores salarios, estipendios que derivarían de los años dedicados -antigüedad- al ejercicio de instruir a generaciones de niñas, niños, adolescentes, muchas y muchos de los que ahora serían adultos, experiencia a la que sumarían el esfuerzo realizado para lograr un mejoramiento profesional del que se jactarían. Aludirían también a un principio constitucional -a trabajo igual, salario igual- aplicable al incremento salarial diferenciado plasmado en el Artículo 123, del que señalarían sería anticonstitucional, inequitativo y discriminatorio.

La CNTE demandaría -entre otras cuestiones- un incremento salarial del 25% a sus percepciones; consideraría variables tales como la inflación, el alto costo de la vida y la pérdida del valor adquisitivo del salario y aludiría a una situación similar a la de 1989, año en el que referirá, habría enarbolado la misma bandera y por las mismas causas: “no alcanza y el salario debido a la inflación está rebasado”. Sus dirigentes regionales insistirían, al señalar que el anuncio espectacular del incremento al salario de un 7.5% sería una falacia que no remediaría sus penurias y sería -además como ya te refiriera- ilegal “pues serán aumentos diferenciados lo cual dijo es contrario a la Constitución”. Por intermedio del dirigente de la sección 9 CNTE-SNTE, harían cuentas y, si bien, reconocerían que “serán los profesores con menores ingresos (por debajo de los 20 mil pesos), los que sean beneficiados con el aumento” y al fin docente, haría sumas, restas, multiplicaciones y divisiones visibilizando que el estímulo otorgado “significa como 18 pesos diarios […] que podría alcanzar para un kilo de tortilla al precio actual” pero indicó “es insuficiente considerando la inflación” declaraciones referidas por medios nacionales Gracia.

Rogelio Ramírez de la O reconocería la existencia de una brecha salarial que, con independencia de la medida de política económica adoptada, no podrá ser resuelta y que sería resultado -se quiera o no reconocer- de los esfuerzos y de la trayectoria “meritocrática” de cada una de las maestras y maestros del sistema educativo nacional; trayectoria que pretenderían quienes no tuviesen “madrina o padrino” y/o no contaren con recursos, partiera de un piso común al margen de la compraventa, herencia y tráfico de plazas a las que recurrirían -antaño y también ahora- tanto líderes y dirigentes sindicales como autoridades educativas. Las diferencias meritocráticas resaltarían dependiendo de las “variables” que se tomarían en consideración y podrían centrarse lo mismo en valorar en demasía la preparación y en los méritos académicos a los que emplearía la “mal llamada reforma educativa”, o en sobre ponderar la antigüedad a la que se hiciese antes y después de la reforma peñista (2013-2019). Ejemplos de ellas se tendrían en Carrera Magisterial por un lado y, por el otro, en el estímulo de un incremento adicional del 0.5% otorgado por cada año de antigüedad que tendrían quienes gozasen de una plaza homologada, al margen de los quinquenios y que “premiaría” hasta con un incremento del 25% adicional al salario solo por permanecer en el Sistema, sin importar que las y los “añejos” docentes llenos de mañas se alejen de las aulas, pues para ellos todo se vale siempre y cuando sigan “en servicio”, cuestión que les permite cobrar aguinaldos cercanos o superiores a los 200 mil pesos, Gracia pues sabe más el diablo por viejo que por diablo.