Anuncia Unión de Pueblos apertura de tramo carretero frente al basurero de Cholula

La Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua y de la Tierra, anunció la apertura del tramo carretero frente al Relleno Sanitario Intermunicipal de San Pedro Cholula que mantenía bloqueado desde el 1 de mayo, pero advirtió que el plantón seguirá en pie hasta que se culmine la remediación del terreno.

Puedes leer: Profepa clausura temporalmente el relleno sanitario intermunicipal de San Pedro Cholula

En esa lógica, la organización dijo que hay temor en las zonas habitacionales y comunidades cercanas por la liberación de gases pueda generar incendios en el confinamiento.

Representantes de la unión ofrecieron una rueda de medios en el zócalo de la Angelópolis para acusar que la empresa no cumplió con las medidas correctivas impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), argumentando que no podían realizarlas debido a un supuesto bloqueo en la carretera. Sin embargo, la unión señaló que Pro-Faj Hidro Limpieza utilizaba rutas alternativas para ingresar al relleno sanitario y continuar operando, por lo que estuvo en posibilidades de cumplir lo ordenado, pero no lo hizo.

En esa lógica, los voceros denunciaron que la empresa enterró la infraestructura de captación de lixiviados, lo que ha provocado filtraciones y un manejo inadecuado de estos desechos tóxicos. Según los denunciantes, los contaminantes se están derramando tanto dentro como fuera del basurero, penetrando en el suelo, lo que representa un riesgo grave para las comunidades cercanas.

Otro de los problemas señalados por los portavoces es la falta de infraestructura para la captación y manejo del gas metano, que se genera por la descomposición de los residuos orgánicos. Este gas, al no ser adecuadamente controlado, contribuye al calentamiento global y podría provocar incendios en el basurero, lo que pone en peligro a las poblaciones cercana, advirtieron.

La Unión de Pueblos cuestionó además la decisión del gobierno de imponer a la misma empresa la realización de un estudio de impacto ambiental, argumentando que Pro-Faj Hidro Limpieza no puede ser juez y parte en este proceso. Asimismo, se exigió una auditoría exhaustiva a la empresa, debido a la falta de cumplimiento de las normas ambientales y la impunidad con la que ha operado, no solo en Puebla, sino en otras entidades del país.

Finalmente, la organización reiteró su llamado a la opinión pública y a las autoridades a intervenir de manera efectiva para resolver el problema del manejo de residuos en Cholula, y evitar que la situación se repita en otras localidades.