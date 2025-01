Anuncia Sheinbaum 35 mil empleos para deportados

Respecto a las relaciones y acuerdos con Estados Unidos, la titular del Ejecutivo federal indicó que México se basará en los decretos que emita el presidente Donald Trump, a partir de los cuales –destacó Sheinbaum– no hay ninguna disposición que anticipe la revisión del Tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Antes de una reunión con autoridades el próximo martes, el dirigente empresarial comentó que la iniciativa privada está trabajando en un sistema para que los migrantes no cambien de oficio, es decir, si trabajan en el campo, que ahí laboren, mientras los que estaban en manufactura también tengan un puesto en la industria.

“Nosotros nos basamos en los decretos que firmó el presidente Trump. Entonces, lo que firmó respecto a este tema establece que se inicia un proceso de revisión, como debe ser –o de consulta más bien–, dentro de Estados Unidos para la revisión del tratado en 2026. Eso es lo que dice el decreto.”

Sheinbaum explicó que ya pueden comenzar los procesos de consultas a empresarios, trabajadores, a los distintos sectores de la sociedad para ver cómo ha operado el tratado comercial.

El decreto –acotó– tiene un párrafo pequeño, que tiene que ver con la posibilidad de que el Departamento de Comercio revise, a partir de temas como el tráfico de fentanilo o algunos otros temas. Pero no hay nada, lo que hay exclusivamente es lo que tenemos hoy, y el diálogo que ya se estableció con el gobierno de Estados Unidos , indicó.

Aseguró que México mantiene la visión de fortalecer el tratado comercial que ha ayudado a las economías de los tres países. No se contrapone con el Plan México porque este “no es un plan para enfrentar al presidente Trump, no es un plan coyuntural. Es un plan para a largo plazo, no sólo para el sexenio. Tiene como objetivo el crecimiento económico, así como el desarrollo equitativo y sustentable del país.

La presidenta sostuvo que contrario a quienes cuestionan la solidez de la economía mexicana en esta coyuntura, la economía está bien, está fuerte . Aseveró que el comportamiento de diversas variables económicas así lo demuestra, pues se alcanzó la inflación más baja, 3.6 por ciento, en la primera quincena de enero y las reservas internacionales del Banco de México son importantes.

