Anuncia Semar la remodelación integral del AICM

En su carácter de administrador del Grupo Aeroportuario que administra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la secretaría de Marina anunció la remodelación integral de esa terminal aérea con miras al Mundial de futbol 2026. El almirante Juan José Padilla dijo que este proyecto no sólo involucra las instalaciones y pistas, sino también las vialidades de acceso.

Durante la conferencia presidencial se anunció que se realizarán 75 obras a través de 24 contratos de adquisición para mejorar la infraestructura de las terminales 1 y 2; adecuar las pistas y las vialidades internas al interior de la terminal aérea, torre de control, salas de última espera, entre otros. Para ello se invertirán 8 mil millones de pesos que no serán aportaciones del gobierno federal sino que son recursos “autogenerados”.

Padilla dijo que este 8 de enero se formalizó un acuerdo entre el Grupo Aeroportuario, la secretaría de Marina y la Federación Internacional de la Ciudad de México destacando que el acuerdo involucra también mejoras a las terminales aéreas en Toluca y Cuernavaca.

El almirante dijo que este proceso de remodelación no afectará la operación del AICM pues se pretende realizar por etapas, estimándose que la obra en su conjunto pueda concluirse en mayo de 2026, esto es, un mes antes del inicio del Mundial de futbol.

“Se tiene previsto comenzar entre abril y junio de este año, pretendiendo terminar entre abril y mayo del 2026″.

En vísperas de la toma de posesión de Nicolás Maduro para iniciar un nuevo mandato como presidente de Venezuela, la Jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum ratificó que México ratifica los principios de la política exterior de la autodeterminación de los pueblos, por ello, lo que suceda en ese país lo tienen que resolver los propios venezolanos.

Comentó que será a través del embajador de México en Caracas, quien asistirá a la ceremonia oficial. Enfatizó en que “los venezolanos son los que tienen que decidir, no tiene que haber ninguna intervención”.

También puedes leer: “Ligera contención” de la violencia en Sinaloa durante primer trimestre de Sheinbaum: SNSP

A pregunta expresa sobre la presunta detención de la lideresa opositora Maria Corin Machado, dijo que es necesario esperar a lo que ella va a informar hoy en una conferencia de prensa. Sin embargo, puntualizó que no estamos de acuerdo en que se criminalice a la oposición, en México no se persigue a nadie por sus ideas o posiciones, aunque no estoy diciendo que en otras partes ocurran.

Por otro lado, consideró que en América Latina las fuerzas progresistas tienen una importante presencia, como lo demostró la reciente victoria del Frente Amplio en Uruguay.

Más adelante, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que esta remodelación

“No solo es por el Mundial porque requiere ya una remodelación. Como jefa de gobierno me correspondió realizar obras para enfrentar los hundimientos generados por la sobreexplotación del agua. Ese trabajo no se notó porque se hizo cuando se estaba operando el aeropuerto. Se requiere remodelación integral. La secretaría de Marina va a realizar este trabajo”.

Dijo que para el mundial de todas maneras cuando se realicen juegos en la ciudad de México, AICM y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles estarán promoviendo a través de la FIFA y Gabriela Cuevas que es la representante con todo lo que tiene que ver con el Mundial. Es una buena noticia. La Marina ha mejorado sustantivamente la operación del aeropuerto, con la remodelación va a haber mas espacios para migración para la atención de visitantes”.