Domingo, septiembre 7, 2025
NoticiasNacional

Anuncia presidenta próximo inicio de obras del tren México-Saltillo-Nuevo Laredo

La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, sobrevoló la presa Vicente Guerrero y recorrió el tramo de 57 kilómetros donde se construirá la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria que abastecerá de agua a 350 mil habitantes de la capital del estado. Foto: Cuartoscuro
La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, sobrevoló la presa Vicente Guerrero y recorrió el tramo de 57 kilómetros donde se construirá la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria que abastecerá de agua a 350 mil habitantes de la capital del estado. Foto: Cuartoscuro
La Jornada

Martín Sánchez Treviño, corresponsal

Ciudad Victoria, Tamps. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, sobrevoló la presa Vicente Guerrero y recorrió el tramo de 57 kilómetros donde se construirá la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria que abastecerá de agua a 350 mil habitantes de la capital del estado, donde confluyen 20 municipios del centro de la entidad.

Te puede interesar: Tren Maya, hospitales y vivienda social entre los proyectos prioritarios del gobierno

Posteriormente, en el Poliforum Rodolfo Torre Cantú, de Ciudad Victoria, anunció la construcción de una carretera que comunicará Tampico con San Luis Potosí así como la edificación de una vialidad que comunicará Tampico con Reynosa, con el propósito de promover el corredor del Golfo de México.

En el rubro del transporte, la mandataria señaló que se modernizará el transporte público de las ciudades de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

Destacó que en Ciudad Madero se rehabilita un hospital, lo mismo que la clínica del ISSSTE en Tampico y el nosocomio del IMSS en Altamira, que se localizan en el sur de la entidad.

Al abundar en el proyecto hídrico para el estado, Sheinbaum afirmó que en la tecnificación en los distritos de riego 025 y 026 se destinaron 9 mil millones de pesos para optimizar el líquido e incrementar la producción de granos.

Mencionó que en breve dará el banderazo del Tren de pasajeros México-Saltillo-Nuevo Laredo, “recordemos que los gobiernos neoliberales acabaron con nuestros trenes”.

Puedes leer: México superó con firmeza presiones arancelarias de EU, afirma Sheinbaum en gira por NL

Temas

Más noticias

Nacional

Exsecretario de Marina pidió investigación directa por complicidad de huachicol y “problemas” en la institución: FGR

La Jornada -
Iván Evair Saldaña Ciudad de México. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que fue el entonces secretario de Marina, almirante Rafael...
Internacional

Rusia lanza mayor ataque aéreo a Ucrania; incendia edificio gubernamental

La Jornada -
Kiev.-Rusia lanzó su mayor ataque aéreo de la guerra durante la noche, que provocó un incendio en el principal edificio gubernamental en el centro...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Nuevos ministros de la Corte asumen con sueldos reducidos y plan de austeridad

Martín Hernández Alcántara -
Los integrantes recién nombrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzaron funciones con percepciones más bajas que las de sus...

Reunión con Marco Rubio será muy cordial y en términos de colaboración: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum anticipó que la reunión que sostendrá esta mañana con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco...

Primer Informe

Daniel Carlos García Gómez
Este 1 de septiembre se presentó a través de la Secretaria de Gobernación, el Primer Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum (en un formato...

Más noticias

Exsecretario de Marina pidió investigación directa por complicidad de huachicol y “problemas” en la institución: FGR

La Jornada -
Iván Evair Saldaña Ciudad de México. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que fue el entonces secretario de Marina, almirante Rafael...

Rusia lanza mayor ataque aéreo a Ucrania; incendia edificio gubernamental

La Jornada -
Kiev.-Rusia lanzó su mayor ataque aéreo de la guerra durante la noche, que provocó un incendio en el principal edificio gubernamental en el centro...

Trump exige a Hamas aceptar su propuesta de acuerdo con Israel

La Jornada -
El presidente Donald Trump exigió este domingo a Hamas aceptar su propuesta de acuerdo con Israel, cuyo primer ministro Benjamin Netanyahu ya aceptó y...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025