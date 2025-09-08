Anuncia presidenta próximo inicio de obras del tren México-Saltillo-Nuevo Laredo

Ciudad Victoria, Tamps. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, sobrevoló la presa Vicente Guerrero y recorrió el tramo de 57 kilómetros donde se construirá la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria que abastecerá de agua a 350 mil habitantes de la capital del estado, donde confluyen 20 municipios del centro de la entidad.

Posteriormente, en el Poliforum Rodolfo Torre Cantú, de Ciudad Victoria, anunció la construcción de una carretera que comunicará Tampico con San Luis Potosí así como la edificación de una vialidad que comunicará Tampico con Reynosa, con el propósito de promover el corredor del Golfo de México.

En el rubro del transporte, la mandataria señaló que se modernizará el transporte público de las ciudades de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

Destacó que en Ciudad Madero se rehabilita un hospital, lo mismo que la clínica del ISSSTE en Tampico y el nosocomio del IMSS en Altamira, que se localizan en el sur de la entidad.

Al abundar en el proyecto hídrico para el estado, Sheinbaum afirmó que en la tecnificación en los distritos de riego 025 y 026 se destinaron 9 mil millones de pesos para optimizar el líquido e incrementar la producción de granos.

Mencionó que en breve dará el banderazo del Tren de pasajeros México-Saltillo-Nuevo Laredo, “recordemos que los gobiernos neoliberales acabaron con nuestros trenes”.

