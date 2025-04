Anuncia Chedraui retiro de apoyos al polémico artista Esteban Fuentes de María; el Imacp lo sigue respaldando

Mientras el presidente municipal José Chedraui fue contundente al decir que había sido cancelada la exposición Laberintos de Esteban Fuentes de María en el Consulado de México en Nueva York, tras el señalamiento de que dicho artista estaba acusado presuntamente de tráfico de especies, la directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) Anel Nochebuena Escobar señaló que el apoyo sigue pues el artista plástico “no tiene ningún proceso”.

“Ya se canceló ese evento, el gobierno municipal de Pepe Chedraui, la alcaldía actual de esta administración no va a apoyar este tipo de eventos”, afirmó brevemente el alcalde de Puebla durante una entrevista posterior a la presentación del Festival Sacro.

Paralelo a la declaración, en una entrevista por separado, la titular del IMACP expuso que en dicho organismo público descentralizado municipal existe una junta de gobierno que es transparente.

En ese sentido, dijo que el IMACP no había erogado “ni un sólo peso” para la exposición Laberintos en Nueva York de Esteban Fuentes de María, un pintor cobijado durante la pasada administración morenovallista.

“Es una exposición encabezada por el Consulado de México en Nueva York a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y nuestra obligación es dar el apoyo de comunicación para que la gente sepa que está pasando, en este caso, en Nueva York”, dijo entrevistada por esta reportera.

Se trata, prosiguió Nochebueba Escobar de “estrechar los lazos” y que esta sea la primera de muchas exposiciones que se puedan realizar con la instancia diplomática en Estados Unidos, y “se abran las puertas para más poblanos”.

Puntualizó que lo que el IMACP sabe, es que, por parte de la SRE, el artista Esteban Fuentes de María “no tiene ningún proceso” y que “está volcado, hasta donde sabemos, en la donación para animales (…), y está trabajando para donar obra a Chapultepec”.

Insistió que la información que el IMACP tiene es la que le ha proporcionado la SRE y la que el propio instituto ha podido compilar, “no viendo en ese aspecto que hay ningún riesgo (sic), puesto que nos lo está pasando el gobierno federal”.

Para cerrar el tema, la titular del IMACP por segunda ocasión excusó que “no sabría decir” si hay alguna información más que quizá como autoridad desconozcan. “Repito: que nosotros tengamos en radar que tiene algún juicio, algún proceso, no tenemos nada de eso en el radar, y no lo tiene tampoco ni la Cancillería, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores, ni el Consulado, más bien nos llama la atención y queremos saber si hay algo más que nosotros no estamos sabiendo, por eso hemos estado buscando, indagando, sin que tengamos un hallazgo hasta este momento”.

Destaca que fue en 3 de enero de 2022, cuando la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla anunció la detención del pintor Esteban Fuentes de María, por presuntamente tratar de vender un mono araña en el Centro Histórico de Puebla.

No obstante, por la tarde de ese mismo día el autollamado “influencer” anunció que ya estaba en libertad, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) formuló una denuncia ante la Fiscalía General de la República por delito en contra de la biodiversidad, pues dicho mono es una especie protegida.

Fue días atrás, cuando la titular del IMACP Anel Nochebuena y Esteban Fuentes de María anunciaron la exposición Laberintos que abrirá en el Consulado de México en Nueva York, supuestamente este 8 de abril.

