Anuncia Chedraui mil mdp en 2026 para atender la “emergencia” en las vialidades y la “crisis” de baches

Al asegurar que no son tiempos electorales, sino de Puebla, el alcalde José Chedraui Budib anunció que en 2026 se destinará una inversión de mil millones de pesos en infraestructura para atender la “emergencia” en las vialidades y la “crisis de baches” que heredó.

Acompañado por el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila; por el gobernador Alejandro Armenta Mier, así como por el ex gobernador Melquiades Morales Flores, el alcalde enfatizó que recibió una ciudad en desorden, con daño no solo en las calles sino en las finanzas, pues había deudas y con servicios públicos rebasados, por lo que refirió que era necesaria ponerla en orden durante su primer año de gobierno.

“Puebla estaba sumada en un abandono, sin servicios y sin rumbo, ejemplos hay muchos, pero lo que más coraje y frustración genera en la ciudadanía es la crisis de baches heredada por la indiferencia y el desaseo presupuestal”, puntualizó.

En su mensaje, Chedraui refirió que no piensa en tiempos electorales sino en las necesidades que la ciudad reclama, al reconocer que es necesario trabajar en mejoras en vialidades, desarrollo social y seguridad. “No pararemos hasta que puebla sea referente nacional en atención a ciudadanos y servicios públicos, primero la gente”, expresó.

Chedraui Budib resaltó que en 2026 se destinará una inversión por 1 mil millones de pesos en materia de infraestructura, principalmente para rehabilitar calles y así atender la “emergencia” en materia de vialidades y la “crisis de baches”.

La cifra será similar a la que se destinó en 2025 para el mismo rubro, la cual contempló 160 mil baches tapados, así como 26 mil metros cuadrados de nuevas calles, la edificación del nuevo mercado de San Ramón y del bachillerato tecnológico de Ciudad Universitaria 2, estas dos últimas en colaboración con el gobierno del estado, además de un colector pluvial en la colonia Álamos y para el Mercado 5 de Mayo.

En materia de seguridad mencionó que en el primer año de su gobierno se adquirieron 200 patrullas y 700 cámaras corporales, se mantuvo la certificación CALEA, se incrementó en nueve por ciento el salario de 1 mil 200 policías, así como la atención de 624 sitios de la capital dentro del programa “Senderos de Paz”, que se refiere principalmente a iluminación.

Como resultado, mencionó, hubo una reducción del 16.8 por ciento en robos a casa habitación, del 27.6 por ciento en asaltos a transportistas, del 47 por ciento en narcomenudeo y del 17.5 por ciento a transportistas durante el periodo de octubre de 2024, cuando inició su gestión, y agosto de 2025 en comparación con el mismo lapso anterior, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

El presidente municipal también citó el programa “Puebla Brilla” mediante el que se modernizaron 18 mil lámparas con tecnología LED durante el primer año de su gestión, y mencionó que al terminar su gobierno la ciudad tendrá más de 50 mil luminarias nuevas.

Por otra parte, hizo énfasis en la construcción de 14.5 kilómetros de nuevas ciclovías y el mantenimiento de 28 kilómetros de este tipo de infraestructura.

En desarrollo económico, el presidente municipal mencionó que se otorgaron 15 millones de pesos en créditos sin intereses para mil 22 personas.

Trabajar por Puebla no se trata de campañas sino de trabajo

En su discurso, Chedraui refirió que “trabajar por Puebla no se trata de campañas sino de trabajo”, por lo que, aseguró a los dirigentes de los partidos que lo postularon a la candidatura –Morena, Nueva Alianza, PT, PVEM y Fuerza por México-, que no defraudará a los poblanos y que cumplirá con su compromiso de mejorar la infraestructura, seguridad y desarrollo social del municipio capitalino.

Al acto acudieron los 17 alcaldes auxiliares del municipio, diputados locales encabezados por la líder del Congreso local, Laura Aertemisa García Chávez; legisladores federales, rectores de universidades, representantes de la cúpula empresarial, así como el presidente del Grupo Maseca, Juan Gonzáles Moreno.

Tenemos el reto de consolidar la infraestructura: Armenta

En su intervención, el gobernador avaló el desempeño del alcalde al referir que fue “un año de trabajo extraordinario”, al tiempo, señaló que tanto él como Chedraui tienen el reto de consolidar el trabajo realizado en materia de infraestructura.

Armenta se refirió a la inversión que su administración realizará para reparar cinco mil calles al referir que se trata de atender un reclamo ciudadano que la administración estatal atiende.

El mandatario dijo que, a diferencia de otros años, ahora el gobierno del estado y del municipio “no se echan la bolita” de los problemas a atender en la cuarta ciudad más importante del país.