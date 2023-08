Anuncia Céspedes reconstrucción del Libramiento de Chignahuapan que comunica con la Interserrana

De gira por el municipio de Chignahuapan, el gobernador Salomón Céspedes Peregrina anunció este domingo la reconstrucción de Libramiento de esta localidad, a fin de mejorar la movilidad de los habitantes de la Sierra Norte de Puebla.

El Libramiento es la principal vía que comunica con Zacatlán, Ahuacatlán, a toda la región Interserrana hasta Huehuetla, en los límites con el estado de Veracruz.

Sin dar a conocer montos de inversión, el mandatario estatal informó que la problemática que actualmente presenta la carretera es un relieve y la cercanía a los mantos freáticos.

“Lo caro de este proyecto es la base hidráulica, pero tengan la certeza de que será una obra de calidad, es mi compromiso y empeño mí palabra en ello”, garantizó.

Durante el acto protocolario, en el que estuvo acompañada por la presidente honorífica del Patronato del Sistema Estatal DIF (SEDIF), Gabriela Bonilla Parada, destacó que esta obra demuestra que el gobierno está presente no sólo en el discurso sino en territorio.

Agradeció la disposición del alcalde Lorenzo Rivera Nava, pues relató que el anuncio de la obra se tenía planteado para este lunes; sin embargo, Céspedes Peregrina dijo que por temas de agenda nacional decidió adelantarse.

Anticipó que en el inicio de semana el gobierno estatal dará el fallo para elegir a la o las empresas que se encargarán de esta obra de infraestructura que comunica a Chignahuapan con Zacatlán, la entrada de la Sierra Norte de Puebla.

Una vez que se dé a conocer el fallo de la convocatoria, el titular del Ejecutivo estatal destacó que en esta misma semana se inicie a trabajar a la brevedad posible, debido a que el periodo de construcción será de siete meses aproximadamente.

“No tiene caso seguir procrastinando esta obra que llevará entre seis y siete meses de rehabilitación”, admitió.

En ese sentido, pidió al presidente municipal que sea el supervisor de la obra, que instruya a la Dirección de Obra Pública para que vigile a detalle la ejecución de los trabajos, y sentenció que “si no se cumpla a la expectativa que lo reporten, no cuando esté ya concluido porque la queja no vale después”.

Al respecto, Salomón Céspedes insistió que el edil ayude en la supervisión de los trabajos de reconstrucción del Libramiento de Chignahuapan, para que se hagan cosas con calidad y el dinero del pueblo rinda.

Afirmó que el Libramiento impactará a los artesanos, productores, comerciantes y prestadores de servicios de este Pueblo Mágico, lo cual a su vez ratificará que Puebla es un referente turístico nacional e internacional.

“Aceleramos para que aprovechemos cada minuto y cada espacio, para estar en contacto con todos ustedes y poder comunicar y que nos ayuden a transmitir el ejercicio que se hace cuando se hace equipo con los municipios”, dijo.

Al final, el gobernador resaltó que Chignahuapan “es la cara de la Sierra Norte” y era necesario dar otra imagen urbana y de movilidad para los turistas que visitan este “Pueblo Mágico”.

En el acto estuvieron presentes el alcalde Lorenzo Rivera Nava; la secretaria de Turismo, Marta Ornelas Guerrero, así como el diputado Enrique Rivera Reyes.