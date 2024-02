Anuncia Céspedes investigación contra policías que participaron en la agresión a ciclistas en Atlixcáyotl

El gobernador Salomón Céspedes Peregrina anunció este lunes que el área de Asuntos Internos investiga la posible responsabilidad de policías estatales para deslindar responsabilidades en las agresiones contra un grupo de ciclistas que el pasado viernes cerró la Vía Atlixcáyotl, en protesta por un universitario atropellado en la zona.

Durante la conferencia de prensa de este lunes, el mandatario estatal afirmó que “caerá todo el peso de la ley” contra los funcionarios públicos que pudieron haber participado en el ataque a los ciclistas, ya sea por omisión o comisión de delitos.

Sin embargo, aclaró que esto “no significa que se asuma la paternidad o autoría de los hechos”.

En tanto, el secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz, dio una explicación técnica de los hechos registrados en la Vía Atlixcáyotl, a partir de los videos que circulan en la red, concluyendo que hubo agitadores de ambos grupos, tanto de los ciclistas como de los elementos de seguridad, pero el gobierno estatal no asumió la autoría de la represión.

Al respecto, Salomón Céspedes advirtió que la agresión en Atlixcáyotl es el “elefante en la sala” que todos debemos ver, pues arguyó que en “estamos en tiempos electorales” hay una tentación de exacerbar los ánimos y sacar rédito político.

Ante lo expuesto, exclamó, “se quedaron con las ganas de que haya otro Chalchihuapan” en Puebla, en alusión al conflicto social en dicha comunidad que derivó en el asesinato de un menor, al asegurar que hay un trasfondo político y electoral en la agresión contra los activistas.

Dijo que una activista hizo un señalamiento directo a su gobierno como responsable del ataque, por lo que cuestionó por qué se acusa a su administración sin pruebas, y no se realiza la misma acción en contra de ayuntamiento capitalino o del municipio de San Andrés Cholula, ambos de extracción panista.

El titular del Ejecutivo destacó que su gobierno reconoce cuando se trata de un reclamo justo, como es el derecho a la movilidad, por lo que subrayó que su gobierno garantiza la libre manifestación y no criminaliza la protesta social en Puebla.

En cuanto a las críticas a la remodelación de la Vía Atlixcáyotl, el titular del Ejecutivo pidió que se dimensione la obra, pues apenas tiene un año al frente de la administración y viene “acelerando”, atendiendo problemas por años que nadie tomó en cuenta.

Salomón Céspedes admitió que las obras, como la construcción del Distribuidor Vial en la zona de San Martinito, prevén posibles afectaciones, pero comentó que nadie “futuree” ni de otras interpretaciones sin conocer el proyecto.

Al final, el gobernador ofreció disculpas públicas a su familia, porque “cuando me mientan la madre anónimamente, cuando me denostan y señalan injustificadamente, mi familia también escucha; nosotros no somos así y tenemos la conciencia tranquila, mis acciones son a favor de Puebla”.