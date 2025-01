Anuncia Armenta viaje a Suiza para conocer el acelerador de partículas

El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que en febrero irá a Suiza a conocer el Gran Colisionador de Hadrones o acelerador de partículas, a fin de explorar posibilidades de desarrollos tecnológicos para la entidad.

Nuevamente, afirmó que está buscando alianzas con universidades e instituciones públicas de varios países para convertir a Puebla, en el “Silicon Valley” de México.

“No vamos de vacaciones, a lo mejor me subo a una bicicleta en la noche y me doy una vuelta, espero que no les moleste”, respondió, tras hacer referencia a un medio de comunicación que constantemente lo ataca por los viajes que realiza su gobierno al extranjero.