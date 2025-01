Anuncia Armenta que retomará planta de tratamiento en Huejotzingo; advierte penalización vs. opositores

De gira por el municipio de Huejotzingo, el gobernador Alejandro Armenta Mier dijo que no permitirá que intereses personales o políticos frenen la instalación de una planta de tratamiento para sanear el río Atoyac, por lo que advirtió quien se oponga al progreso recibirá “todo el peso de la ley” porque el bienestar de la gente y del medio ambiente no se negocia.

Lo anterior, luego de anunciar que retomará los trabajos de saneamiento y rescate del río Atoyac, con la construcción de plantas tratadoras de aguas residuales para evitar mayor contaminación y que el agua tratada pueda ser aprovechada para el consumo agrícola, familiar e industrial.

“Dejemos de lado las diferencias y pleitos políticos, el año pasado se perdieron 400 millones de pesos y este año por no haberse hecho la planta de aguas residuales en Huejotzingo castigaron a Puebla con cero pesos para los programas de rehabilitación de plantas. Eso no se vale y no lo voy a permitir, lo digo con claridad, todo el peso de la ley contra quienes se oponen al progreso”, sentenció.