Viernes, septiembre 26, 2025
Anuncia Armenta que el reto de su gobierno será convertirse en el que más calles pavimente en la historia de Puebla

Ponemos en el centro de las atenciones las necesidades del pueblo, afirma el Ejecutivo

Yadira Llaven Anzures

El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció este jueves que el reto de su gobierno será convertirse en el que más calles pavimentadas haga en la historia de la ciudad de Puebla y el área metropolitana, tras aclarar que es una “obligación del municipio”, pero coadyuvará porque administraciones pasadas dejaron la capital “destrozada”. 

En rueda de prensa, el mandatario estatal dijo que se trata de un esfuerzo por dignificar la infraestructura urbana de la ciudad.  

“Vamos a ser el gobierno que más calles pavimentadas haga en la historia de Puebla, en la ciudad y en el estado, ese es el reto; y los que han sido presidentes municipales que nos digan cuántas calles pavimentaron en su gestión”, exhortó. 

Destacó que, si bien la pavimentación es una obligación de los municipios, su administración coadyuvaría en esta tarea, debido a que las administraciones anteriores dejaron la ciudad “destrozada”.  

Luego de citar el Artículo 115 Constitucional, dijo que “si no hay agua, drenaje, alcantarillado, alumbrado público, recolección y disposición de residuos en las ciudades, es responsabilidad de los municipios; además del servicio de los panteones, rastros, mercados y centrales de abasto”. 

Armenta Mier enfatizó que el reto también buscó impulsar la competencia entre los expresidentes municipales para que dieran a conocer la cantidad de calles que habían rehabilitado durante sus respectivos mandatos.   

Aclaró que la obligación del Estado es arreglar las carreteras, más no las calles o baches municipales, una labor que su gobierno ya había emprendido con proyectos como la Carretera Intermixteca, la Carretera Inter serrana y la Carretera Sierra Negra. 

​Para cumplir con este ambicioso plan, el morenista informó que su administración cuenta con 16 módulos de maquinaria en todo el estado, los cuales están siendo utilizados para ejecutar las obras de manera directa, sin intermediarios.   

Además, destacó que el apoyo de Petróleos Mexicanos (Pemex), con la donación de materiales pétreos, les permitió optimizar recursos y reducir los costos de las obras en un 30 por ciento.  

Alejandro Armenta aseveró que su gobierno se caracteriza por realizar obras a bajo costo, pero con alta calidad, priorizando en todo momento las necesidades de la población. 

“Somos un gobierno que entiende y que pone en el centro de las atenciones las necesidades de la población. Somos un gobierno sensible, por eso tenemos Ceposami, las casas ‘Carmen Serdán’, los Centros LIBRE, porque nos ponemos del lado de ustedes”, concluyó. 

