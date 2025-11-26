Anuncia Armenta inversión de 200 mdp a fondo perdido; otorgarán a taxistas apoyos del 20% para renovar vehículos

En un esfuerzo por modernizar el servicio de transporte público y mercantil en el estado, el gobernador Alejandro Armenta Mier anunció la asignación de 200 millones de pesos a fondo perdido como parte de un programa integral de reordenamiento y modernización.

En rueda de prensa, el mandatario destacó que el programa ofrecerá un apoyo directo de hasta el 20 por ciento del valor de enganche de vehículos nuevos de bajas emisiones, con un enfoque en la sustentabilidad ambiental.

Esta inversión está destinada a apoyar a concesionarios y permisionarios con vehículos con vigencia anterior a 2015.

Armenta Mier dijo que el apoyo aplica para la compra de unidades diésel de bajas emisiones (minibuses y vans), así como vehículos híbridos o eléctricos tipo sedán.

Destacó que el fondo está diseñado para beneficiar a permisionarios que busquen sustituir unidades con vigencia anterior a 2015; además, enfatizó que el apoyo será entregado directamente al permisionario, no a líderes o corporaciones que concentren múltiples concesiones, para combatir la corrupción.

En tanto, comentó que el 80 por ciento restante del valor del vehículo será cubierto por las economías generadas y con apoyo de instituciones bancarias o financieras elegidas libremente por el transportista.

Otro pilar fundamental del programa es la reducción significativa del costo de la certificación por competencias laborales que deben cumplir los operadores.

Alejandro Armenta anunció que el costo de esta certificación, que se realiza en instituciones tecnológicas, pasará de 700 a 20 pesos.

El morenista aclaró que “no se trata de una medida recaudatoria”, pues la medida busca beneficiar a los operadores y la población en general.

Esta certificación se puede obtener en instituciones como la UTP, Conalep, ICATEP o la Universidad Tecnológica de Xicotepec, con un descuento del 40 por ciento sobre el costo actual de certificación.

Solo el 55.8% del transporte público ha cumplido con la revista vehicular

A pesar de los incentivos y el proceso de reordenamiento, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) reportó una baja participación en el cumplimiento de la revista vehicular.

La titular Silvia Tanús informó que solo 19 mil de 34 mil concesiones y permisos registrados han cumplido con este requisito. Esto representa apenas el 55.8 por ciento del padrón total.

La SMT instó a los transportistas a regularizar su situación y cumplir con los requisitos establecidos, ya que el acceso a los estímulos y fondos de modernización está condicionado a haber efectuado el censo de sus unidades.