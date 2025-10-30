Anuncia Armenta construcción de Centro Integral de Rehabilitación y 300 Cirugías de cataratas

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció este jueves el inicio de la construcción de un Centro Integral de Rehabilitación y Especialidades (CIRE) en diciembre, con la meta de que esté listo para 2026, proyecto que se trabaja desde el Sistema Estatal DIF y la Beneficencia Pública Nacional.

Además, reveló un plan de salud visual que contempla 300 cirugías de cataratas antes de finalizar este año.

En rueda de prensa, el mandatario poblano informó que el megaproyecto será coordinado por su esposa, presidenta honorífica del DIF Estatal, Cecilia Arellano Pérez, con el objetivo de brindar atención integral a personas con discapacidad, incluyendo a niños, jóvenes, adultos e incluso deportistas.

“Será un megaproyecto que ni Obama tiene; se está trabajando y siempre rescatando el espíritu de la presidenta de la República de apoyar a las familias más necesitadas, en un lugar estratégico”, comentó.

Dijo que una vez se avance en el proyecto, se le dará “carga presupuestal” para 2026, con el fin de que sea utilizado por todos los sectores de la población con algún tipo de discapacidad.

La nueva infraestructura se sumará al Centro de Salud Mental (Ceposami) ubicado en la zona de Casa Puebla.

Al respecto, Armenta Mier precisó que la construcción del Centro Integral de Rehabilitación y Especialidades arrancará en diciembre, aunque su ubicación estratégica y modelo de atención serán dados a conocer en noviembre.

En presencia del director general de la Administración de la Beneficencia Pública Nacional, José Alfredo Cordero Esquivel, anunció que la Federación aportará parte del equipamiento necesario.

En materia de salud visual, el gobernador también anunció que ya existe un diagnóstico de la población objetivo con capacidades visuales limitadas.

En ese sentido, anunció que al cierre de este año se estará realizando 300 cirugías de cataratas de alta calidad, de manera gratuita.

Mientras que, para inicio de 2026, adelantó que activarán 600 cirugías más para personas con este tipo de padecimiento visual, las cuales empezarán a efectuarse en el mes de enero.

El programa se lleva a cabo en coordinación con el IMSS-Bienestar, el Sector Salud del estado, la Beneficencia Pública Nacional y el DIF Estatal.

Armenta Mier hizo un llamado a las delegaciones del DIF y a la sociedad a ayudar a ubicar a las personas que necesitan este servicio esencial para “recuperar la vista”.

Para ello, informó que el gobierno del estado lanzará una campaña intensa en los medios oficiales para informar sobre los requisitos de atención.