70% de antros capitalinos incumplen con licencia de Protección Civil

Más del 70 por ciento de comercios con permiso para venta de alcohol en la ciudad de Puebla, tienen sanciones por incumplir con los permisos de Protección Civil y Bomberos, reveló el titular Normatividad y Regulación Comercial, Fernando de Jesús Pastor Herrera.

En entrevista, informó que el problema es que los dueños de estos comercios creen que basta con obtener en una primera inspección la licencia de funcionamiento y olvidan que también deben contar con los permisos de Protección Civil y Bomberos.

Por lo tanto, consideró que al no adecuar las instalaciones son sujetos a sanción incluso a clausura si reinciden.

“Es motivo de clausura cuando no has pagado tu multa, cuando vuelves a reincidir en el periodo que te da la Ley, y cuando se es multado por Protección Civil, se tiene un periodo de gracia de 30 días para no vuelva a ser multado”, declaró.

Dijo que esos 30 días son el periodo necesario para sacar los documentos y hacer las adecuaciones a las instalaciones, a las que Protección Civil efectuó observaciones.

En ese contexto, el funcionario municipal refirió que los comercios de los cuatro cuadrantes en los que la dependencia divide la ciudad, tienen la misma insistencia, sin embargo reconoció zonas como las colonias Anzures y La Paz, como las que mayor problema representan.