Tras pernoctar en Tehuacán la carrera Antorcha Guadalupana reinicia su recorrido hacia Estados Unidos

Feligreses se preparan para acompañar la Antorcha Guadalupana en su paso por Tehuacán rumbo a San Martín Atexcal
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. Tras pernoctar en esta ciudad, esta mañana fue despedida la Carrera Antorcha Guadalupana México-Nueva York. Feligreses de la parroquia La Preciosa Sangre de Cristo se reunieron para recorrer el trayecto desde Tehuacán hasta San Martín Atexcal, que será el último punto de su paso por la Diócesis de Tehuacán.

Diego Abel Reyes, coordinador de logística en México de la carrera, expresó su agradecimiento por el cobijo que Tehuacán ha dado desde hace más de 20 años a las imágenes de la Virgen de Guadalupe y de San Juan Diego, así como a la Antorcha Guadalupana. Decenas de jóvenes, sobre todo, llegaron desde temprana hora para registrarse con el objetivo de llevar la antorcha en su recorrido de este día.

La carrera lleva consigo las imágenes de la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego, símbolos de fe pero también de migración, siendo el cruce de la frontera hacia Estados Unidos uno de los momentos más representativos porque significa la entrada sin documentos a ese país.

Diego Reyes reconoció que hasta el momento el tránsito por territorio mexicano ha sido tranquilo y siempre con el acompañamiento de seguridad. Dependiendo de la jurisdicción hay zonas donde los abandera la Guardia Nacional, en otras son policías estatales y en unas más los municipales o agentes de tránsito.

Destacó la nutrida participación de las familias de migrantes en la carrera, que ven en ella un símbolo de unidad, fe y esperanza, por lo que para quienes tienen a alguien radicando en Estados Unidos es muy significativo tocar la imagen de la Virgen de Guadalupe o bien correr un tramo con la antorcha.

Desde su inicio en 2002, la Antorcha Guadalupana ha mantenido su compromiso de llevar un mensaje de unidad. Reyes enfatizó que más allá de una tradición religiosa, también representa una lucha por la dignidad, la familia y la memoria cultural.

La carrera recorrerá en México más de 10 mil kilómetros y cruzará la frontera el 24 de octubre para continuar por 14 estados de la Unión Americana hasta su llegada a la Catedral de San Patricio en Nueva York el 12 de diciembre.

