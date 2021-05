Antorcha Campesina es un cáncer social, le reclama el PAN a su aliado el PRI

La alianza electoral que encabezan el PAN y el PRI en todo el país quedó de lado en la discusión que protagonizaron en redes sociales el exdirigente estatal de Acción Nacional Jesús Giles Carmona y el presidente del tricolor, Néstor Camarillo Medina, por la decisión del Revolucionario Institucional de romper la coalición en el municipio de Santa Clara Ocoyucan, para respaldar la reelección del alcalde antorchista que enfrenta acusaciones de corrupción, Rosendo Morales Sánchez.

“Que el PRI retire su apoyo a esta agrupación que se ha convertido en un cáncer para la sociedad”, urgió Jesús Giles en su papel de candidato común del PAN y el PRD a edil de ese municipio vecino a Puebla capital, donde se asienta la zona residencial Lomas de Angelópolis.

- Anuncio -

Néstor Camarillo rechazó la sugerencia y recomendó a Jesús Giles no permitir “que la desesperación” lo rebase por no subir en las encuestas, pese a la cercanía de los comicios del 6 de junio.

La discusión inició por un video que Jesús Giles difundió en su cuenta de twitter, para denunciar que el gobierno priista de Antorcha Campesina destinó en Ocoyucan 55 millones de pesos de recursos públicos a gastos personales, de los cuales 7 millones de pesos fueron aplicados en remuneraciones adicionales y especiales “que no aclaran”.

“Les conviene que el pueblo siga sin casa, inseguro, sin alumbrado o mejores policías, que vivan en la pobreza y marginación”, reclamó.

- Anuncio -

Néstor Camarillo respondió: “Lamentable tu vídeo candidato, entiendo que estás nervioso porque no subes en las encuestas y por eso recurres a las descalificaciones. Sin embargo, te recuerdo que en lo local y federal se hizo una gran alianza para sacar a Morena, partido al que no te atreves a mencionar”.

Agregó que es “evidente” el desconocimiento de Giles en la administración y ejercicio del gasto público, pues dijo que el rubro de servicios personales incluye todo pago a personal de base o eventual, es decir pago de nómina, por el cual se pagan impuestos, mientras las remuneraciones adicionales y especiales es todo pago de bonos, aguinaldos y compensaciones.

“Que la desesperación no te rebase, como lo está haciendo nuestro candidato, te invito a no dar información a medias, no contribuyas a la desinformación”, enfatizó Camarillo.

Jesús Giles pidió al dirigente estatal del PRI no confundirse, porque “quien fomenta la pobreza y marginación es Antorcha Campesina”, al tiempo de lamentar que el Revolucionario Institucional “se preste a defenderlos” y a permitir que esa organización utilice las arcas de Ocoyucan como “caja chica”, “mientras la gente vive en la pobreza”.