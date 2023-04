Antonio Álvarez Morán muestra la génesis de su pulsión pictórica iniciada hace 50 años

El “cuadro muy negro” de la juventud de Antonio Álvarez Morán (Puebla, 24 de septiembre de 1959) se volcó hacia una obra de mucho color, de matices vivaces y pinceladas rotundas y estudiadas. Hace 50 años, el diagnóstico dado por un padecimiento que lo mantuvo en cama, lo mismo ocioso que rutilante, despertó en él lo que lo ha mantenido: el arte.

A medio siglo de aquel acontecimiento, el reconocido pintor presenta la exposición “Mis primeras pinturas” en la galería virtual Alvarezmanía exhibe por primera vez un total de 24 obras pintadas entre 1973 y 1974 que el artista conservó y ahora agrupa como Fuego, Agua, Aire y Tierra. “Me pareció justo porque cuando empecé esto desde entonces no he parado, no he dejado de pintar, no he dejado de producir desde entonces. No ha habido un mes sin que no haya hecho algo. Es toda una labor”, asevera el artista.

Era septiembre de 1973 y el reconocido pintor cursaba su adolescencia. A los 14 años de edad, a consecuencia de un padecimiento óseo iniciado un año antes en León, Guanajuato, donde vivía con su familia y sumado a otros problemas de índole familiar, Álvarez Morán regresó a Puebla para alojarse con sus tíos Raimundo y Mercedes, esta última hermana de su padre.

“Por recomendación de mi tío Eduardo Cue, casado con Eloína, hermana de mi madre, comencé a consultar al doctor Rafael Moreno Valle en el Sanatorio Durango, en el entonces Distrito Federal”, narra el artista en la página electrónica https://alvarezmoran.com/ alvarezmania/

En ella, describe que “como parte del tratamiento a lo que él diagnosticó como artritis piógena, y sumado a continuar con fuertes dosis de penicilina intravenosa, (el médico) prescribió un peculiar procedimiento consistente en permanecer seis meses en cama sometido a un equipo de tracción cutánea en la pierna afectada, terapia que comenzamos inmediatamente”.

“Para ese entonces mi inclinación por el dibujo revelada desde mi tierna infancia, se vio favorecida por esos meses de quietud. Tuve la suerte de que otra hermana de mi padre, mi tía Rosa que era pintora, comprendiendo mis aptitudes, me regalara pinceles, pinturas de óleo y unos pequeños soportes de cartón corrugado imprimados de color amarillo”.

“Este regalo fue el tesoro que marcó mi destino como pintor y cuyo resultado muestro públicamente por primera vez a 50 años de distancia de su creación”, apunta el creador de series como Farándula Cubista, en la que aparecen Vedettes como Lyn May, musa del pintor.

Durante una entrevista, recuerda a detalle el “remedio” que mandó el doctor Moreno Valle, quien en la receta dibujó el “aparato” que usó entonces por alrededor de seis meses: a los pies de la cama se colocó una suerte de polea que sostenía un saco de arena, que con una tracción amarrada a una pierna enferma, le estiraba la pierna con descansos muy leves. “Ahí era la quietud, la ociosidad, seguí dibujando más, leer y ver libros”, cuenta desde su estudio en San Pedro Cholula.

Nutrido entonces por revistas y libros regalados por su tía Eloína Morán, entre ellos los Fascículos semanales de la pintura que todavía conserva y ha usado incluso en instalaciones como Holy watercolor: acuarela de agua bendita -serie mostrada en marzo de 2022 en el Museo Regional de Cholula- o los cartones imprimados por pintura amarilla, tubos de óleo y pinceles obsequiados por su tía Rosa Álvarez -esposa del también pintor Faustino Salazar-, comenzó a pintar “así como dios le dio a entender”.

En esta naciente obra, dice mientras pasea sus ojos y sus dedos por las pequeñas piezas de color puestas en su gran mesa de trabajo, ya hay algo de Antonio Álvarez Morán: “ya se empiezan a ver cosas; por ejemplo, un gusto por la pincelada que ahora es mi sello, por la figura humana, que sigo en eso”.

Advierte que su obra viene del dibujo, pues considera que es derivativa de ella y del grabado en la manera de construir por medio de líneas, de volumen, formas y planos, por medio de trazos que ahora hace con colores y pinturas, en una línea que “creció en color”.

Recuerda que desde su cama, medio sentado, comenzó a hacer estas pinturas por gusto, y dibujando paralelamente en cuadernos de dibujo que también resguarda. “Estaba en un momento muy difícil. Estaba incluso cerca de la muerte. Cuando me llevaron de emergencia al hospital, en León, el doctor tuvo una respuesta que para mí también fue mi futuro como pintor: ´el cuadro está muy negro´”, recuerda a manera de anécdota.

En ese momento, afirma, el pintar fue “una manera de ejercer la libertad” en medio del encierro, pues fue ir buscando esa condición hacia adentro, “viajando hacia uno mismo, conociendo el mundo interior más que el exterior, que creo saqué un buen provecho de esto. Si no lo hubiera tenido me hubiera vuelto loco: entonces y ahora”.

Álvarez Morán expresa que, a 50 años de creadas, aquellas imágenes resuenan ahora. Mostrando una pequeña obra, una especie de “parque pictórico” en donde el tema principal es el puesto de revistas y periódicos, reconoce que la obra deja ver que en su trayectoria las publicaciones populares han influido en su trabajo, en su manera de pintar, en herramientas como el collage, como son sus Neocódices basados en el collage y el acrílico.

Define que en este caso, la decisión de curar la exposición en torno a Fuego, Agua, Aire y Tierra fue un poco “arbitraria” pues al lado de Jorge Carlos Álvarez, al planear el diseño de la exposición virtual y el apoyo en redes, pensó en dividir en secciones la exposición para hacerla fluida y comprensible. Así, estos cuatro elementos, siendo el Fuego más evidente por el autorretrato que abre la exposición, dialogan con la idea naciente, de “génesis”, de nacimiento y principio de él mismo como artista.

En las obras, refiere, hay incluso algunas influencias: de su tío político Faustino Salazar y su maestría al pintar manos, así como de la pintura que veía de niño y reconoce “mamó”, lo mismo en la visualidad legada por su familia que en las cajetillas de cerillos que en una de sus caras incluían cuadros y detalles de obras clásica.

No faltan los autorretratos, pues es un recurso que el artista tiene “a la mano”, ya que solo necesita una superficie donde reflejar su imagen, pintados estos sobre cartón corrugado, con pinceladas sueltas y al mismo tiempo firme y colorida.

La exposición virtual Mis primeras pinturas, que se puede disfrutar mejor en un teléfono inteligente, permanecerá hasta junio para luego dar paso a una exposición dedicada a Lyn May, como ocurrió al presentar la Farándula Cubista, esta vez con una recopilación en línea y una posible presentación en vivo.