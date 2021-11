Antipolítica de oposición

La oposición política disconforme con los contenidos y formas de gobernar puestos en marcha por el presidente de la república está conformada, por la élite empresarial que ha elegido a Claudio X. González Guajardo –Sí por México– como representante y vocero al que se subordinan los dirigentes cupulares de las organizaciones empresariales Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y Coparmex; la coalición de partidos Va por México -PRI, PAN, PRD- aglutinados por este personaje a cuyo llamado abrazaron la plataforma política de su organización para contender en la pasada elección de junio, optando por dejar que los rasgos centrales de su política opositora sean trazados y encabezados, primordialmente, por el panismo y sus personeros; los intelectuales orgánicos de la derecha a cuyo frente aparecen, invariablemente, Héctor Aguilar, Enrique Krauze y Jorge Castañeda; y, la casi totalidad de medios de comunicación masiva que, al efecto, transformaron a sus conductores de noticieros y cuenta chistes en analistas políticos, críticos de las acciones de gobierno; todos reunidos en santa cruzada para confrontar al proyecto de la Cuarta Transformación.

Cuatro circunstancias confluyen, e influyen, para que X. González tenga el poder de convocatoria, aglutinamiento y subordinación sobre el gran empresariado, los partidos pro empresariales, intelectuales orgánicos, y grandes medios de comunicación masiva: primera, el indisoluble nexo político de su padre Claudio X. González Laporte con el ex presidente de México Carlos Salinas de Gortari; segunda, el poder e influencia político empresarial de aquel: “Claudio X. González Laporte es uno de los empresarios más influyentes de México. Preside el Consejo de Administración de Kimberly Clark de México y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), antes Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que reúne a los ejecutivos de las empresas más importantes del país. (…) Como presidente del CMN representa a uno de los siete organismos con voz y voto en la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Al CMN pertenecen directivos de Grupo Posadas, Industrias Peñoles, FEMSA, Alfa, Bachoco, Banamex, Bimbo, entre otras. Es o ha sido miembro de los consejos de administración de Grupo Carso, América Móvil, Alfa, Televisa, General Electric, Unilever, Grupo México, Home Depot, Kellog`s Company y JP Morgan Internacional”. (https://www.milenio.com/negocios/quien-es-claudio-x-gonzalez) (Milenio digital 03/10/2014); tercera, el control que el salinismo ejerce sobre el desempeño jurídico político del Poder Judicial Federal y los organismos constitucionalmente autónomos; y, cuarta, el financiamiento del activismo político del “amigou” Míster X, proviene de la embajada de Estados Unidos en México.

González Guajardo es abogado por la Escuela Libre de Derecho, y se dice que cuenta con maestría y doctorado en Derecho y Diplomacia por la Fletcher School of Law and Diplomacy, en la Universidad de Tufts. Ha sido fundador de varias asociaciones civiles como Mexicanos Primero, Bécalos, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad; y cofundador y ex presidente de Fundación Televisa; funcionario público por nueve años trabajando en Presidencia de la República, Secretaría de Agricultura, y del Trabajo; formó parte de los negociadores del TLC. Preside el Despacho de Investigación y Litigio Estratégico A.C.; y, en estos días, anuncia la creación de un nuevo grupo “de corte ciudadano” para intervenir en las elecciones estatales de 2022, denominado “Cirena” (Ciudadanos al Rescate de la Nación) cuyo plan es “que sea menos vistoso que Frena, pero más efectivo en su operación política”. Presiona para que el partico Movimiento Ciudadano, de Dante Delgado, se una al bloque opositor. Gilberto Lozano, líder del Frenaa, lo tacha de mercenario.

El egocentrismo de Míster X -poderosa razón habrá para nunca escriba su segundo nombre- impide que el conglomerado de la oposición avance en la elaboración de un proyecto político de nación que pueda ofrecerse a los mexicanos como alternativa viable y mejor al que deploran. Esta deficiencia organizativa es causa, por un lado, de la falta de argumentación política atendible contra la Cuarta Transformación y de que tal carencia esté siendo suplida de manera vulgar y anti política con insultos, intrigas, e intimidación; y, por otro, posibilita que este personaje se convierta, por vía de hecho, en el caballo negro para la candidatura presidencial de 2024 al superar, por todas esas influencias que le respaldan, las aspiraciones que puedan tener otros ciudadanos como Ricardo Anaya, Salinas Pliego, Lorenzo Córdoba, Margarita Zavala, Arturo Zaldívar, Ricardo Monreal, u otros, que en las actuales condiciones políticas del país creen tener cualidades y merecimientos suficientes para disputar tan importante postulación.

Sería prolijo enumerar los insultos a que, en este tiempo, los opositores han sometido al presidente, sus planteamientos políticos, acciones de gobierno, apoyos a otros pueblos y gobiernos, etc.; de los que no escapan sus adeptos a quienes se ha endilgado el ofensivo mote de chairos. Recientemente la diputada federal panista Teresa Castell, en la discusión legislativa sobre la miscelánea fiscal, dijo a los legisladores de Morena ser “Hambreados igual que su presidente”. Aparte que la expresión sea indigna de una representante popular por su inequívoca muestra de desprecio y clasismo, al hacerla no percibe que tan rencorosa expresión constituye una defensa franca de los hambreadores que generaron las terribles desigualdades sociales que convirtieron a México en un país demasiado injusto. ¿Para esto se busca llegar a un cargo público?

La carencia de proyecto propio, el descredito político y la orfandad ideológica lograron que los partidos abrazaran el planteamiento empresarial de la asociación Sí por México; y que varios senadores del PAN firmaran la llamada Carta de Madrid. Esta fracción parlamentaria ha enviado a Europa a una de sus asesoras para recibir adoctrinamiento de los partidos ultraderechistas de España, Francia, Hungría y Polonia; lo cual no tendría nada de particular, de no ser porque el talante de tal “educación” se basa en recibir en el extranjero, para practicarlas en México, concepciones políticas sobre la historia y la economía basadas más en la posverdad que en datos objetivos e históricos, como planteó el partido Vox el pasado 13 de agosto, conmemorando la conquista española: “Tal día como hoy de hace 500 años, una tropa de españoles encabezada por Hernán Cortés y aliados nativos consiguieron la rendición de Tenochtitlán. España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas. Orgullosos de nuestra Historia”. La finalidad de la oposición no es, pues, allegarse de elementos para proponer una nueva visión de la sociedad, sino desarrollar nuevos métodos para bloquear y desestabilizar el ejercicio de gobierno del presidente más legítimamente llegado al poder en nuestro país.

Descubiertas sus limitaciones para acercarse a la población trabajadora, derivadas de la soberbia y deshonestidad con que ejercieron, y ejercen, el poder político, económico, y mediático contra ella; los opositores optan por mostrar menosprecio hacia la 4T; y aferrados a buscar un regreso al pasado recurren a la intriga: si no pueden acercarse a los movimientos populares, esmeran y concentran sus esfuerzos en lograr que esos movimientos se confronten con el presidente y su proyecto social. Al no obtener los resultados deseados, el líder de la oposición, Míster X, ha tomado la decisión de refugiarse en el baluarte del ciberactivismo político de la derecha -Twitter- para expresar la síntesis de su pensamiento filosófico político y el que siente ser su mejor argumento para convencer a la población de las bondades de su posición política: “La llamada 4t, una gran farsa, acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que, por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual admon. y lastimaron a México. Que no se olvide quien se puso del lado del autoritarismo populista y destructor.” (sic). En 140 caracteres el adinerado salinista ha hecho resurgir el fantasma de la guerra sucia del México de los setentas, y sus coetáneas desatadas por los sangrientos regímenes dictatoriales de Videla, Pinochet, Stroessner y Somoza. La amenaza de la violencia bruta como el argumento más contundente para que los mexicanos se vayan “alineando por la derecha” es el mejor ejemplo de la anti política opositora.