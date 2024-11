Anticipa Armenta que devolverá fuero a los diputados de Puebla; busca garantizar contrapeso al Ejecutivo

El gobernador electo de extracción morenista, Alejandro Armenta Mier, anticipó este lunes que en cuanto asuma el poder presentará una iniciativa ciudadana al Congreso del estado, para consolidar los poderes y regresar el fuero constitucional a los diputados locales.

En rueda de prensa, el exsenador argumentó que los diputados locales son el contrapeso del Poder Ejecutivo y deben contar con fuero, para garantizar que asuman posturas críticas contra el Ejecutivo y no sean perseguidos políticamente.

“No les dan ganas de hacerle críticas al gobernador, porque muy fácilmente en un estado emocional acelerado, el mandatario en turno puede usar las fuerzas del poder, como dice en su libro Las Normas del Poder: Puebla un espejo de la nación, del maestro José Alarcón, y hacer algo incorrecto”, declaró.

Expuso que los legisladores locales también deben contar con fuero, principalmente para proteger a las diputadas mujeres; “es un ejemplo de respeto al Poder Legislativo en los hechos”, añadió.

Al regresar el fuero a los diputados, Armenta Mier aclaró que no es para pasarse los altos del semáforo ni para salir de los antros sacar “la charola” y cometer actos irregulares.

“El fuero no es para sacar la charola cuando se es diputado local. Esta lógica es la que seguimos en la Cámara de Diputados y el Senado, donde se mantiene el fuero”, explicó.

En ese sentido, el mandatario electo defendió que se trata de una iniciativa muy importante que busca respetar al Poder Legislativo, para garantizar la libertad de expresión y que esta no sea coartada.

Morena quitó fuero para combatir la corrupción

El 8 de julio de 2020, el Pleno de la LX Legislatura del Congreso del Estado, en Sesión Ordinaria virtual, aprobó por mayoría de votos en lo general reformas a la Constitución Política de Puebla en materia de eliminación de fuero constitucional.

Al dar un posicionamiento a nombre de Morena, el diputado Gabriel Biestro Medinilla señaló que en Puebla y en México se ha combatido la corrupción como nunca antes y aunque se está lejos de erradicarla, la lucha se da a todas horas, ya que llegó una nueva generación de autoridades que entiende que la corrupción tiene una íntima relación con la impunidad.

Agregó que el fuero ha sido un motivo para que muchos no tengan responsabilidad de diferentes actos ilegales ante la justicia; sin embargo, aseguró que no se solapará la impunidad de un pequeño grupo que se siente con el derecho de pasar por encima de la ley, por lo que esta figura será eliminada para que ya no existan privilegios.

Como parte de la discusión, la diputada Vianey García Romero sostuvo que una de las exigencias de la ciudadanía es eliminar los privilegios de la clase gobernante, pues aseguró que la gente está harta de los políticos.

Criticó que hay grupos que rechazan la iniciativa, por lo que hizo un llamado a la transparencia y permitir que la sociedad sea partícipe de las decisiones del Congreso del Estado, cumpliendo con demandas como la eliminación de fuero.