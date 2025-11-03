Lunes, noviembre 3, 2025
Puebla

Hallan antibiótico que da esperanza contra las superbacterias

Equipo de científicos halló un potente antibiótico. El descubrimiento fue una sorpresa
Equipo de científicos halló un potente antibiótico. El descubrimiento fue una sorpresa", afirmó Gregory Challis, biólogo químico de la Universidad de Warwick en Coventry, Reino Unido. Foto Afp / Archivo
La Jornada

Londres. Un equipo de científicos halló un potente antibiótico que podría ayudar a combatir las infecciones resistentes a los medicamentos causadas por las llamadas superbacterias, divulgó la revista científica Nature.

“El descubrimiento fue una sorpresa”, afirmó Gregory Challis, biólogo químico de la Universidad de Warwick en Coventry, Reino Unido, y coautor del estudio.

Dicho resultado se originó mientras los investigadores analizaban el proceso mediante el cual una bacteria del suelo produce de forma natural un fármaco conocido.

La resistencia antimicrobiana es una amenaza creciente que, según las proyecciones, causará 39 millones de muertes en todo el mundo durante los próximos 25 años.

Los investigadores afirman que el recién creado compuesto antimicrobiano podría dar lugar a más fármacos para combatir la mencionada resistencia.

Te puede interesar: UNAM estudia afectaciones del intestino por resistencia a los antibióticos

El trabajo subraya el potencial de los estudios para identificar nuevas estructuras químicas bioactivas a partir de rutas metabólicas ya conocidas, afirma Gerard Wright, bioquímico de la Universidad McMaster en Hamilton, Canadá.

Este descubrimiento accidental tuvo su génesis después que Challis y sus colegas comenzaron a estudiar en 2006 la ruta molecular mediante la cual la bacteria Streptomyces coelicolor produce el antibiótico metilenomicina A.

Para ello, eliminaron uno a uno los genes que codifican las enzimas implicadas en cada paso.

La investigación se basó en los esfuerzos previos realizados en 2002 para secuenciar el genoma de la bacteria.

Para 2010, el equipo descifró el mecanismo que la bacteria utilizaba para producir metilenomicina A e identificado varias moléculas intermedias que generaba durante el proceso.

“Estábamos realizando una investigación básica y exploratoria y descubrimos estos intermediarios y los dejamos de lado durante un tiempo, pues no sabíamos muy bien qué hacer con ellos”, explicó Challis.

Varios años después, en 2017, un estudiante de doctorado del laboratorio de Challis analizó la actividad antimicrobiana de esas moléculas intermedias.

Las pruebas revelaron que dos moléculas, incluida la lactona de premetilenomicina C, fueron mucho más efectivas que la metilenomicina A para atacar siete cepas de bacterias Gram-positivas, incluido el Staphylococcus aureus, que infecta la piel, la sangre y los órganos internos, y el Enterococcus faecium, que puede causar infecciones mortales del torrente sanguíneo y urinarias.

Contenido relacionado: Bacterias fueron las causantes de diezmar al ejército de Napoleón

Temas

Más noticias

Nacional

Ciberataques bancarios en México: 111 mil bloqueos, reporta Kaspersky

La Jornada -
Julio Gutiérrez Ciudad de México. Entre agosto de 2024 y junio de 2025, en México se bloquearon 111 mil ciberataques que tenían como objetivo robar...
Internacional

Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo a ex jefa de gabinete de Castillo

La Jornada -
Reuters Lima. El gobierno peruano decidió romper relaciones diplomáticas con México, que inició un proceso para otorgar asilo a una exprimera ministra del país sudamericano,...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Desde medicamentos de patente hasta maquillajes de lujo se venden libremente en el tianguis de Granjas de San Isidro

La Redacción -
No contar con una receta médica no es un obstáculo para comprar un medicamento en el tianguis de Granjas de San Isidro, ya que...

Faringoamigdalitis

José Gabriel Ávila Rivera -
La faringe y las amígdalas son las estructuras que podemos ver en la garganta ante cualquier exploración física que llevamos a cabo por molestias...

Granjas Carroll usa antibióticos de manera clandestina e ilegal: Miriam Lastiri

Kara Castillo
A 11 años de la prohibición en México del uso de antibióticos como promotores del crecimiento animal, la empresa Granjas Carroll de México, usa...

Más noticias

Ciberataques bancarios en México: 111 mil bloqueos, reporta Kaspersky

La Jornada -
Julio Gutiérrez Ciudad de México. Entre agosto de 2024 y junio de 2025, en México se bloquearon 111 mil ciberataques que tenían como objetivo robar...

Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo a ex jefa de gabinete de Castillo

La Jornada -
Reuters Lima. El gobierno peruano decidió romper relaciones diplomáticas con México, que inició un proceso para otorgar asilo a una exprimera ministra del país sudamericano,...

El cometa 3I/Atlas amplía la comprensión del origen, evolución y diversidad del universo

La Jornada -
El seguimiento del cometa3I/Atlas es fruto de una amplia colaboración internacional en la que participan la Agencia Espacial Europea (ESA), la NASA, la Red...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025