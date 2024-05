“Antes que partido tengo patria y Sheinbaum es un riesgo para la República”, dice Gálvez en Puebla

Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México” a la presidencia, aseguró que su oponente de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, representa un “riesgo” para la democracia y la estabilidad del país.

Al visitar la capital poblana para asistir al cierre de campaña de los candidatos de la coalición “Mejor Rumbo para Puebla”, Gálvez aseguró que los gobiernos de Morena abandonaron a los sectores más vulnerables de la población y dividieron a la ciudadanía, por lo que insistió en que representan un peligro para la estabilidad de la nación.

“Antes que partido tengo patria, antes que partido tenemos patria, y yo les digo, antes que partido tenemos república, México está primero y lo que está en juego es el futuro de nuestras familias, de nuestra democracia, he abrazado a niños, a jóvenes, a obreros, a madres trabajadoras, a madres que buscan a sus hijos, a maestros, a médicos, a enfermeras, todos ellos se sienten abandonados por este gobierno”, refirió.

En su intervención ante unos 15 mil asistentes que se dieron cita en Avenida Juárez y el Paseo Bravo, Gálvez indicó que durante su campaña defendió los valores de la vida, la libertad y la verdad sobre la soberbia de Morena, según comentó.

“Vamos a regresar la vida en donde hoy hay se pasea la muerte, vamos a regresar la verdad en donde hoy gobierna el miedo; tres valores defendemos: vida, verdad y libertad”.

Al centrarse en la situación de Puebla, la candidata presidencial señaló que los poblanos no quieren que regrese “el gober precioso” como se conoce al ex gobernador Mario Marín Torres, pues recordó que el abanderado de Morena, Alejandro Armenta Mier, formó parte del gabinete del ex mandatario.

En ese sentido, también descalificó a los abanderados de Morena a la gubernatura y a la alcaldía de Puebla, Alejandro Armenta Mier y José Chedraui Budib, al indicar que son unos “sacones” pues dijo que mientras el primero no quiso un segundo debate con Eduardo Rivera Pérez, y el segundo rehuyó a debatir con Mario Riestra Piña.