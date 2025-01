“Antes me encarcelan” que pagar 640 mdp a Melgarejo Construcciones por algo que no construyó: Armenta

El gobierno del estado de Puebla no va a pagar 640 millones de pesos a la empresa Melgarejo Construcciones y Concesiones SA de CV, como ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “antes que me encarcelen a que yo pague por algo que el gobierno no debe”, declaró de manera contundente el gobernador Alejandro Armenta Mier.

Al término de la rehabilitación de la Avenida Vicente Guerrero, en el municipio de Cuautlancingo, el mandatario estatal condenó la complicidad del viejo régimen del Poder Judicial para proteger a las empresas y afectar el bien público.

“Es un acto abusivo, es una extralimitación del Poder Judicial de la Federación, a través de la Corte, a esa complicidad se refería el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora la doctora Claudia Sheinbaum, cuando Poder Judicial servía a los intereses económicos para dañar al pueblo”, declaró.

En ese sentido, sentenció que no permitirá que eso suceda y que el gobierno del estado actuará con apego a la Ley.

El pasado 14 de junio, la SCJN determinó que el gobierno de Puebla indemnice a la empresa Melgarejo por una cantidad superior a los 640 millones de pesos, como hizo público la ministra Lenia Batres.

La denuncia se presentó en 2012 y Melgarejo Construcciones reclamó el pago de una indemnización, luego de que el gobierno estatal del panista Rafael Moreno Valle, en 2012, le canceló un contrato que se había firmado en 2009, durante el gobierno de Mario Marín Torres.

Esto se debió a una serie de protestas por parte de campesinos y ejidatarios de la región de San Martín Texmelucan, Huejotzingo y la región de las Cholulas que se opusieron a un pago ínfimo por sus tierras, y por el sigilo en el que se intentó imponer el proyecto carretero a los pueblos del Izta-Popo.

Al respecto, Armenta Mier recalcó que “es una injusticia” el contubernio entre el Poder Judicial y las empresas, porque afirmó que “no se invirtieron más de 60 millones de pesos y ahora condenan al estado a pagar 600 millones, en presuntos pagos de derecho de vía”.

El mandatario afirmó que “no hay un metro cuadrado de construcción, no hubo inicio de obra y se presupone que esta empresa empezó a pagar derechos de vía, pero después se canceló la obra en otros gobiernos”.

Después de 15 años, reprochó que hoy la corte federal ordene al gobierno poblano pagar 600 millones de pesos, situación en la que no se está de acuerdo.

Incluso, comparó que con este recurso se puede dotar a Puebla de 15 módulos de maquinaria para realizar todas las carreteras que hacen falta en la entidad.