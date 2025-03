Ante visita de la presidenta, buscan “maquillar” que la contaminación no es tan grave en el río Atoyac: Fray Julián

Ante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este sábado a Tlaxcala, el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humano y Desarrollo Local AC denunció que las autoridades buscan a marchas forzadas “maquillar” la zona de la comunidad de Villa Alta, donde se encabezará este día la jornada de limpieza del río Atoyac, quitando lodos tóxicos que trasladan en camiones, limpiando la ladera, tumbando árboles y emparejando caminos.

Incluso, anticipó que previo a la llegada de Sheinbaum Pardo a la comunidad abrirán una compuerta río más arriba, donde no hay descargas industriales. Esto con el fin de que “arrastre toda la porquería de las industrias y puedan mostrar que no es tan grave la situación, que casi no hay olores tóxicos ni contaminación grave, como los que permanente estamos respirando y viviendo”.

Por esta razón, alertó que el gobierno en sus diferentes niveles, otra vez está caminando hacia la simulación y a favorecer intereses económicos.

La postura fue dada a conocer por la asociación civil, debido a que Villa Alta es una de las comunidades donde empezó a trabajar hace 30 años, sobre las consecuencias que se viven en el territorio por la industrialización salvaje.

El Fray Julián destacó que desde entonces se ha avanzado a tal grado que ahora el saneamiento de nuestra Cuenca, entre otras, es una de las 100 prioridades de la presidenta de la República.

Sin embargo, señaló que “se están realizando acciones que no llevan realmente a solucionar la problemática”, pues explicó que no están planteando el control de las sustancias tóxicas industriales, que impactan gravemente en la salud y vida de las personas que habitan en la Cuenca del Alto Atoyac.

Con la visita de la presidenta, acusó que el gobierno de Tlaxcala llegó a tal cinismo que, desde hace quince días, están a marchas forzadas realizando acciones cosméticas en un tramo del río: levantando residuos, tumbando ramas de los árboles, emparejando caminos, quitando la naturaleza que se encuentra en la ladera del río y sacando lodos tóxicos que están cargando a camiones, que no sabemos a dónde los depositan, exponiendo a la población con ello, pues son lodos tóxicos.

Frente a eso, el Centro de Derechos Humanos informó que están difundiendo en redes sociales una serie de videos y exigencias con respecto a la necesidad de diseñar e implementar un plan integral de saneamiento con participación de las comunidades.

Por lo que este sábado, también emitirán un boletín de prensa y la semana siguiente seguirán con acciones de difusión, para desmentir la farsa en el saneamiento del río Atoyac.

Ante lo expuesto, convocó a la ciudadanía a difundir la información para que la gente conozca la verdadera problemática de contaminación que se vive en las comunidades de la Cuenca del río Atoyac.

