Ante unos 10 mil campesinos, se despide AMLO en Puebla; “no aspiro a ser caudillo ni cacique; me voy contento”, dice

“Me voy contento. No aspiro a ser caudillo, hombre fuerte, mucho menos cacique, yo ya cumplí mi ciclo”, así se despidió la tarde-noche de este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante unos 10 mil campesinos del sur del país que se reunieron en el municipio de San Salvador El Verde, en las faldas del volcán Iztaccíhuatl.

El encuentro con el campesinado fue, como parte de un acto de avaluación del programa “Sembrando Vida”, que en seis años logró sembrar 1 mil 200 millones de árboles maderables y frutales en 1 millón de hectáreas en el país.

Con buen semblante, el presidente de la República destacó que a escasos dos meses de que deje el cargo, se siente contento por los resultados del pasado 2 de julio, en el que Morena arrasó en algunos estados como en Puebla, con “carro completo”.

“En la vida no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero; no aspiro a ser líder moral, no aspiro a ser caudillo, no aspiro a ser hombre fuerte, mucho menos a ser cacique. Yo ya cumplí, ya cierro mi ciclo y me voy muy feliz, no olviden eso”, declaró, en medio de un ensordecedor aplauso generalizado.