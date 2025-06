Ante protestas, Sheinbaum promete regularizar las plazas pendientes del IMSS Bienestar en Puebla

Un grupo de trabajadores de la Secretaría de Salud del estado (Ssa) aprovechó la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Hospital para el Niño Poblano para manifestarse y exigir la basificación, algunos con antigüedad laboral de hasta 15 años.

Ante las consignas de “basificación”, “basificación”, la mandataria federal volteó hacia un costado del templete, donde se encontraban médicos, enfermeras y camilleros, para comprometerse a regularizar las plazas pendientes del IMSS-Bienestar en Puebla.

Con pancartas en manos, donde exhibieron que carecen de certeza laboral desde la epidemia por Covid–19, cuando se les prometió asignarles plazas definitivas, los trabajadores afirmaron que algunos sobreviven con salarios de 1 mil 500 pesos por semana.

Sheinbaum Pardo dijo que se encuentran haciendo un trabajo con mucho detalle y coordinación on el gobierno del estado de Puebla y su equipo, así como las demás dependencias de su gobierno.

“Me escuchan, estamos haciendo un trabajo muy intensivo con el IMSS Bienestar, que coordina el doctor Alejandro Svarch y su área administrativa; el objetivo es por supuesto regularizar todas las plazas que todavía nos quedan pendientes para que sean integradas”, respondió.

Svarch atendió personalmente a los trabajadores inconformes, a quienes pidió paciencia para atender a cada uno de los casos, así como a un grupo de personas con padecimientos renales, que no cuentan con medicamentos.

Informó que el IMSS-Bienestar cuenta con un registro de todos los trabajadores que no han sido basificados, con funciones, turno, responsabilidad y fuentes de financiamiento.

Dijo que enviará al responsable del área administrativa del organismo federal, a que se reúna con una comisión de trabajadores para que puedan verificar que ya están dentro de la plataforma del proceso de transición de entrega de plazas.

“Les vamos a hacer justicia, y entre el lunes y martes estarán reuniéndose con los responsables del administrativo”, afirmó.

Al encuentro, también acudió el delegado de Gobernación en Puebla, de la Secretaría de Gobernación (Segob), Mario Rincón González, quien prometió diálogo con las autoridades estatales, para buscar una salida a sus demandas.

Para este miércoles 11 de junio, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa) sección 25 anunció una marcha y la toma de los edificios del IMSS Bienestar y la Secretaría de Salud en Puebla, en protesta por las afectaciones laborales y la crisis de suministros médicos que se ha intensificado con la transición al nuevo sistema de salud.

Sin basificación, 3 mil 600 trabajadores del sector salud en Puebla

En entrevista, José Alfredo Méndez, uno de los afectados, informó que en Puebla hay alrededor de 3 mil 600 trabajadores con el mismo problema, sin base y con una relación laboral desde cinco hasta 15 años con el gobierno estatal.

Sin embargo, acusó que han sostenido reuniones con las autoridades estatales y federales, pero nadie les da respuesta.

“Somos personal que nos pidieron que estuviéramos al frente del Covid–19 con pacientes infectados, cumplimos, intentando rescatarlos, y seguimos siendo olvidados, hay compañeros con 3 mil pesos de salario a la quincena, que no hacemos nada con ello”, reclamó.

Expuso que han pasado dos años desde que se les hizo la promesa de basificación y a la fecha no han recibido información oficial.

“Nos dicen va a llegar, va a llegar y no llega nada. Hay personas que no son ni siquiera del área médica, entraron y a los dos meses les dieron base y nosotros que llevamos 15 años no tenemos opción, no nos han llamado ni convocado para informarnos, estamos en ascuas”, declaró.

A la fecha, los manifestantes informaron que han sostenido encuentros con el titular del IMSS Bienestar en Puebla, el doctor Gerónimo Lara, quien les comentó que pertenecen a la Secretaría de Salud del estado, más no al nuevo modelo federalizado.

De acuerdo con Gerónimo Lara, la transición al IMSS-Bienestar en Puebla lleva un avance del 60 por ciento; sin embargo, sindicatos y trabajadores afirman que hay una crisis por el desabasto de medicamentos e insumos, que los ha obligado a suspender intervenciones quirúrgicas.