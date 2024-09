Ante miles de ciudadanos, AMLO rinde su sexto y último informe

Ciudad de México. ¡Gracias, gracias de corazón!, “me retiro con el orgullo y el honor de haber servido a un pueblo bueno, trabajador, inteligente, fraterno, heredero de grandes virtudes y valores de los antiguos mexicanos”, enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su último Informe de gobierno.

En estos seis años “se hizo mucho, entre todos y desde abajo” y ahora es indispensable seguir luchando para fortalecer lo alcanzado y continuar construyendo una “patria nueva, generosa y eterna”, remarcó.

Emocionado por el cobijo que ayer tuvo en un Zócalo capitalino repleto, el mandatario resaltó que el ideario de su gobierno se sustentó en los postulados de los luchadores de la Independencia, la Reforma y la Revolución, y enalteció que siempre mantuvo comunicación con la gente.

“Nunca nos divorciamos del pueblo” y ha quedado demostrado, agregó, que se puede gobernar en beneficio de todos los mexicanos “sin aceptar recetas, modelos o agendas impuestas por organismos financieros internacionales, o por poderes hegemónicos de cualquier signo político o ideológico.

Aunque en todo el sexenio “fuimos atacados y calumniados por nuestros adversarios como pocas veces se ha visto en nuestra historia, jamás perseguimos, censuramos o reprimimos a nadie”. Por eso “es un timbre de orgullo haber podido demostrar que se puede transformar con el apoyo del pueblo, aunque se tenga en contra a poderes oligárquicos y medios de información o manipulación que en otros tiempos imponían modos de pensar y actuar en beneficio de sus intereses”.

Señaló que en su mandato quedó de manifiesto “la imperiosa necesidad de separar el poder económico del poder político y de que el gobierno represente a todas y a todos, a ricos y a pobres, a la gente del campo y de la ciudad, a creyentes y no creyentes. No hay que olvidarlo, necesitamos continuar con esa política, una auténtica democracia, no una simulación”, porque lo que quieren los oligarcas, añadió, es poder sin pueblo. ¡Al carajo con eso!, exclamó.