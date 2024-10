Ante el proteccionismo de EUA se debe responder con la misma política

En una publicación reciente de la Secretaría de Economía, donde colocan los retos que enfrentará de 2024-2030, señala la revisión del T-MEC donde resalta las dificultades ante la posición proteccionista de Donal Trump y el hecho que Kamala Harris votó contra el T-MEC. Trump ha dicho que de llegar a la presidencia reabrirá el T-MEC e instrumentará más aranceles a sus importaciones sobre todo de automóviles de fabricantes chinos que están utilizando a México para exportar hacia Estados Unidos y de todos aquellos productos que tengan componentes chinos. También ha señalado que otorgará grandes exenciones fiscales para estimular la entrada de empresas para que produzcan en su país.

La política industrial instrumentada por Joe Biden, junto a los aranceles que vienen desde el gobierno de Trump se encaminan a reducir importaciones y avanzar en sustitución de importaciones y en el auto abasto, cuestionando así el libre comercio que ellos mismos impulsaron por décadas y que perdieron frente a China. EUA seguirá con su política de crecer a costa de las economías más débiles, y de empobrecer al vecino en el caso nuestro, por lo que no se debe seguir con las reglas del juego impuestas por ellos. Hay que considerar que los países de los BRICS han superado a los países del G-7 con relación al PIB y en su participación en el comercio mundial, por lo que México no tiene por qué seguir subordinado a los intereses de EUA, tiene alternativas de socios comerciales.

El documento de la secretaría de Economía no dice como encarará tal situación. Si EUA está instrumentando políticas proteccionistas como otros países, México debe hacer lo mismo y no seguir apostando al libre comercio donde hemos sido perdedores y los únicos favorecidos han sido las empresas transnacionales y no las nacionales y nos ha llevado a que crezcan más las importaciones que las exportaciones, a tener menos industria nacional, a perder la autosuficiencia alimentaria en granos básicos, a menor crecimiento económico y a depender más de la entrada de capitales. Dicho documento también plantea como meta “reducir la dependencia de importaciones de Asia”. Se pretende reducir los componentes chinos en la producción nacional y en las exportaciones. Ello requiere de política de sustitución de importaciones con la cual no se cuenta. No se pronuncian por créditos preferenciales, por instrumentar subsidios para estimular la inversión para avanzar en la producción nacional de los bienes provenientes de Asia y así impulsar la sustitución de importaciones y reducir el déficit de comercio exterior y mejorar el desarrollo económico nacional y la generación de empleos mejor remunerados. También le documento de la secretaría de Economía señala que “el nearshoring es oportunidad para México”, pero no analizan que al acentuarse las políticas proteccionistas de EUA se frenará la entrada de exportaciones provenientes de México, lo que desestimulará la entrada de inversión extranjera al país para establecerse para exportar a EUA. No se debe esperar que la inversión extranjera vendrá a impulsar el crecimiento nacional. Éste debe ser responsabilidad de la política económica y por esto no se pronuncia la secretaría de Economía. Dicho documento plantea que hay que “disminuir la desventaja que representa la Ley para la Reducción de la Inflación de EUA”. Para ello deberían tener un gran presupuesto para impulsar la inversión en ciencia y tecnología, como otorgar subsidios a las empresas para que inviertan en el sector manufacturero, como en energía no contaminante. El problema es que la economía nacional con su política de reducción del déficit fiscal de 6% del PIB en 2024 a 3.5% para 2025, no contará con recursos para disminuir la desventaja que tiene con la política industrial de EUA. Además, las altas tasas de interés y el libre comercio con cero aranceles a la gran mayoría de los productos, desestimula la inversión productiva en el país. Otro planteamiento de la secretaría de Economía es “adoptar política industrial”, pero esta requiere de aranceles a importaciones de los productos a impulsar su producción en el país, así como bajas tasas de interés, incremento del gasto público para dinamizar la demanda e impulsar la inversión en la industria, junto con políticas de subsidios y tipo de cambio flexible para mejorar la competitividad de la producción nacional frente a importaciones, y ello no está presente en la economía nacional. Se coloca también como objetivo de la secretaría de Economía el de aumentar “valor agregado a través de tecnología” y ello demanda, además de política industrial, negociar con empresas transnacionales para avanzar en dicha dirección, cosa que no mencionan. Es importante condicionar la entrada de empresas transnacionales y la presencia de éstas en el país a que incrementen el valor agregado nacional en su producción y en sus exportaciones, y no ha habido voluntad para exigir eso. Y por último, el documento reconoce el bajo presupuesto en “investigación en ciencia y tecnología” que el país realiza de 0.4% del PIB, en relación con lo que invierten otros países. Para incrementar ese presupuesto se requiere que el gobierno deje de lado la austeridad fiscal y aumente el gasto e inversión para el impulso de la ciencia y tecnología, como para el impulso de la inversión productiva y el documento no se pronuncia por eso.

No se puede continuar con política de libre comercio, debido a que hemos sido perdedores y menos posibilidades hay de crecimiento hacia fuera ante la desaceleración de la economía y del comercio mundial, como del avance del proteccionismo en varios países. México debe dejar dicha estrategia de crecimiento que no ha impulsado el crecimiento y debe impulsar la dinámica del mercado interno. Ello requiere modificar la política económica, debido a que se requiere de mayor gasto público, empleo bien remunerado, bajas tasas de interés, tipo de cambio competitivo, política proteccionista, subsidios a la producción nacional para así impulsar un crecimiento menos vulnerable del exterior y más autosostenido.