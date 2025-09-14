Ante el cambio climático es necesaria la atención multidisciplinaria: Conde

“Necesitamos echarle montón a la ciudad de Puebla”. Ese fue el llamado de la investigadora y académica Ana Cecilia Conde Álvarez al ofrecer un panorama de los efectos que causaría el eventual aumento de temperatura en esta urbe, como una consecuencia del cambio climático, y la necesidad de que dicha problemática se atienda desde diversas aristas, por diferentes entes y de manera multidisciplinaria.

La miembro del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM que cursa un año sabático en la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) en la Facultad de Arquitectura, desde donde con instancias gubernamentales busca estudiar, y acaso vislumbrar alguna o algunas alternativas para atender las llamadas olas de calor, destacó que para abordar y dar soluciones al problema se necesitan equipos interdisciplinarios, pues es un problema muy complejo.

Al ofrecer una conferencia en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la BUAP, la especialista que fue tres veces líder del Grupo II del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) apuntó que, sobre todo, se necesita involucrar a “los posibles afectados”, es decir, a las personas y grupos de personas que por su condición social y económica tienen menos capacidades para enfrentar las problemáticas que implica el cambio climático.

Particularmente, Conde Álvarez refirió al proyecto Temperaturas extremas y sus impactos en la salud de Puebla, evaluación de vulnerabilidades y posibles acciones de adaptación, en el que participan académicos de la UNAM –Elda Luyando y Manuel García-; de la Universidad Veracruzana –Adalberto Tejeda-, y de la BUAP –Gabriel Balderas y Juan Pablo Báez-, particularmente del proyecto Clima Urbano de Puebla del Departamento de Investigaciones Arquitectónicas y Urbanísticas (DIAU).

Sobre este último, la también investigadora Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores refirió que en este proyecto la BUAP tiene una red de monitoreo meteorológico de 20 estaciones que pueden medir las variables básicas de temperatura y humedad en la ciudad.

Como ejemplo, prosiguió, es el dato que indica que en mayo de 2024 hubo olas de calor que alcanzaron 35.2 grados en Puebla, un récord de 77 años suscitado en los primeros días de mayo, entre las 12 y las 16 horas, en un hecho que no fue normal para la ciudad.

Dijo que con su actual colaboración con la Facultad de Arquitectura para estudiar el cambio climático de Puebla y sus altas temperaturas, es claro que se necesita la interdisciplina, para medir si sube o baja la temperatura, o los patrones del viento.

Asimismo, para evaluar quiénes son los grupos vulnerables ante las temperaturas extremas, las formas en que los afectan pero también las posibles formas de adaptación, un tema que evidenció en el artículo La vulnerabilidad ante las olas de calor. El caso de la ciudad de Puebla que escribió al lado de Abril Gómez y Juan Pablo Báez Vásquez, que apareció en el Número 162 del suplemento Saberes y Ciencias que edita La Jornada de Oriente.

El calentamiento, un problema ético y político

Para Ana Cecilia Conde ante el cambio climático y daños como la pérdida de diversidad, el manejo de los suelos, las sequías o las inundaciones, y por supuesto el aumento de temperatura, es necesario pensar también de cómo la brecha entre ricos y pobres acentúa los efectos entre la población.

“Los chinos son los mayores emisores, los grandes desperdiciadores de energía; el 10 por ciento de la población más rica en el planeta, emite casi 80 veces más contaminación que la mayoría de las personas. No se puede permitir que se siga abriendo la brecha entre ricos y pobres, por lo que se impulsan estudios de cambio climático apurando a buscar soluciones”.

“Un término que se ha acuñado es el de justicia climática, pues el calentamiento es un problema ético y político. Necesitamos estrechar la relación entre ciencia y política. Hay un dicho: que la ciencia sea políticamente relevante y los que hacen política se basen en la mejor ciencia disponible”, señaló la experimentada científica.

Apuntó que si bien el cambio climático es un hecho inequívoco, pensar en años como el 2100 es no tener idea de ese futuro, pues es incierto. No obstante aseveró que la incertidumbre no es ignorancia, sino decir cuáles son los límites de conocimiento. “No es bueno reducir la incertidumbre diciendo que no se hará nada: hay que hacer algo al respecto”, dijo convencida.

El cambio climático, causado en 75 por ciento es por quema de combustibles y el otro 25 por ciento por cambio de usos de suelo, sigue cambiando la composición de la Tierra, como es el aumento de la temperatura global. Como ejemplo, dijo que en Norte América, donde está México, se ha calentado 1.1 grados que ha causado, entre otros efectos, hasta 35 días con temperaturas por arriba de los 40 grados.

“Los eventos extremos aumentarán; el número de días y noches calientes, ondas de calor y ciclones tropicales. Habrá un mayor riesgo de sequía, impactos en el suelo, mayor número de enfermedades infecciosas, bajo rendimiento de cultivos, impactos en precios, mala nutrición y baja calidad de vida”, ejemplificó.

Conde Álvarez prosiguió que esos efectos causarán efectos entre los mexicanos, pues existen entre 3.3 y 3.6 millones de personas que viven en regiones de alta vulnerabilidad, es decir, en lugares donde no hay acceso al agua ni a servicios de salud y con altos niveles de pobreza, entre otros factores.