Anora gana el Oscar a mejor película

En Anora, una joven stripper de Brooklyn, Nueva York, tiene la oportunidad de hacer realidad la historia de Cenicienta al conocer y casarse impulsivamente con el hijo de un oligarca ruso. Fue realizada por Sean Baker, quien ha gustado de retratar a los grupos marginados. Esta película fue la mejor para la academia de cine estadounidense, que en el Teatro Dolby de Los Ángeles celebró anoche la edición 97 de los premios Oscar.

Además de ser la mejor película, Anora obtuvo las estatuillas por mejor guion original, mejor actriz (Mikey Madison, quien da la sorpresa), mejor edición y mejor director. Quiero agradecer a la comunidad de trabajadores sexuales, dijo Baker en uno de sus recibimientos del premio, repitiendo comentarios que hizo cuando ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

Adrien Brody fue el mejor actor protagonista por El brutalista, de Brady Corbet. Recibió el Oscar hace 20 años por El pianista por los mismos traumas de la guerra.

También con El brutalista, Lol Crawley ganó el Oscar a la mejor fotografía, y Daniel Blumberg se llevó el premio por su partitura.

La mejor película de habla no inglesa fue Aún estoy aquí, de Walter Salles. Se trata del primer Oscar que obtiene Brasil en la historia. Aborda la desaparición en 1971 del ex diputado Rubens Paiva (Selton Mello), y la estoica resistencia de su viuda, Eunice Paiva, interpretada por la también nominada Fernanda Torres. Hoy es el día para sentirse aún más orgulloso de ser brasileño. Orgullo de nuestro cine, de nuestros artistas y, sobre todo, orgullo de nuestra democracia. Es un reconocimiento al trabajo de Walter Salles y de todo el equipo, de Fernanda Torres y Fernanda Montenegro, de Selton Mello, de Marcelo Rubens Paiva y familia y de todos los involucrados en este extraordinario trabajo que mostró a Brasil al mundo, dijo en X el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No Other Land fue premiada como mejor documental de largometraje. Los directores, el palestino Basel Adra, joven activista, y Yuval, periodista israelí interesado en documentar la resistencia palestina, pidieron, al recibir el Oscar, detener la destrucción atroz de Gaza. Hace aproximadamente dos meses me convertí en padre, y mi esperanza para mi hija es que no tenga que vivir la misma vida que estoy viviendo ahora, siempre temiendo a los colonos, la violencia, las demoliciones de casas y los desplazamientos forzados, dijo Adra.

No Other Land tuvo una exitosa trayectoria en el circuito de festivales de cine. Sin embargo, no encontró un distribuidor en Estados Unidos después de ser adquirido en 24 países.

La oriunda de Nueva Jersey de origen dominicano Zoe Saldaña se llevó el premio a mejor actriz de reparto por interpretar a una abogada que enfrenta el mayor desafío de su carrera en el narcomusical Emilia Pérez. Soy orgullosa hija de migrantes, declaró al recibir la estatuilla.

La película obtuvo el premio a mejor canción por El Mal, de Clément Ducol y Camille. El premio lo presentó y entregó su satánica majestad Mick Jagger, quien compartió que para presentar el galardón erala segunda opción. La primera era Bob Dylan, pero, a decir de Jagger, necesitaban a alguien más joven. El dúo de compositores franceses dijo que escribió la canción para denunciar la corrupción.

Kieran Culkin ganó como mejor actor de reparto por su emotivo rol en la cinta Un dolor real, sobre la búsqueda de las raíces familiares. Flow obtuvo el premio a mejor película animada. Se trata del primer Oscar para un filme de Letonia. Fue realizada con Blender, un software gráfico gratuito y de código abierto que utiliza animación generada por computadora. En el rubro a la animación de cortometraje, la estauilla fue para In The Shadow of the Cypress, cinta de Irán.

Cónclave, otra contendiente fuerte recibió el premio al guion adaptado, para Peter Straughan. Antes, Paul Tazewell obtuvo el Oscar a mejor diseño de vestuario por su trabajo en Wicked. Soy el primer hombre negro en recibir el premio de diseño de vestuario, dijo. Wicked también ganó por diseño de producción.

El premio a mejor maquillaje y peinado fue para La sustancia, por sus espeluznantes creaciones de belleza y horror corporal. Los ganadores: Marilyne Scarselli, Pierre-Olivier Persin y Stephanie Guillon.

Vino luego el premio a mejor cortometraje documental, para La única mujer de la orquesta, rodado por Molly O’Brien y Lisa Remington

El reconocimiento para mejores efectos visuales fue para Dunas, parte dos, de Rachel Zegler. Esta cinta también ganó como mejor sonido.

Las estrellas de Wicked Ariana Grande y Cynthia Erivo abrieron la ceremonia con un tributo a Los Ángeles tras los incendios forestales que devastaron la metrópoli del sur de California a principios de este año. El anfitrión fue Conan O’Brien, quien apareció en el escenario tras un video en el que se le ve saliendo de la espalda de Demi Moore, en un guiño a su nominada La sustancia. Luego dio la bienvenida a los millones de personas que estaban viendo la ceremonia en idiomas español, hindi y chino.

La academia recordó en su In memoriam a figuras que se fueron este año, como Gene Hackman, David Lynch y John Amos, entre otros. Uno de los números musicales más llamativos fue el homenaje a James Bond, bailado por Margaret Qualley y cantado por Lisa, integrante de Blackpink y actriz de The White Lotus, por Doja Cat y Raye. También destacó un homenaje a los bomberos que lucharon contra los pasados incendios de California.

Un video de Robert de Niro cuando apareció en los premios Tony de 2018 causó furor en redes; miles de internautas compartieron el momento en que el histrión se dirigió a los invitados de la gala para decir una sola cosa: Jódete, Trump.

