Cumple 8 años el MIB, con una deuda pública vigente y regreso a su línea expositiva original

Hace ocho años, al inaugurar el Museo Internacional Barroco (MIB) Puebla contrajo una deuda multimillonaria de más de siete mil millones de pesos, según se dijo entonces, que hoy significan más de 12 mil millones de pesos. Desde ese 4 de febrero de 2016, la obra a fuerza construida por el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas (1968-2018) no sólo ha significado un cargo oneroso al erario al público, sino un proyecto cultural que, como advirtieron voces reconocidas, ha atentado al patrimonio artístico con repercusiones en el tejido social.

Este sábado 3 de febrero fueron conmemorados los ocho años de este recinto que ha sido redefinido por lo menos en dos ocasiones: primero para tener un rostro más popular, con exposiciones cercanas, y luego como “interactivo”, una propuesta del ex gobernador Miguel Barbosa Huerta (1959-2022).

Ahora, bajo la dirección de la morenovallista Anel Nochebuena, como cabeza del Organismo Público Descentralizado (OPD) Museos Puebla, el MIB ha mantenido su línea original: el presentar exposiciones internacionales y nacionales, algunas incluso cuestionadas por la opinión pública como ha sido el caso de la exposición Hecho en México. Siglo de oro del arte mexicano: Kahlo, Rivera y Orozco, señalada de exhibir piezas de artistas consolidados que han sido consideradas como falsas.

Durante una entrevista, la funcionaria estatal señala que desde su origen el museo no esta pensado no sólo desde su “ámbito barroco para pensar el barroco” , sino como el arquitecto japonés Toyo Ito lo pensó al construirlo: “externando que el pensamiento mexicano es barroco hasta nuestros días”, por lo que el arte contemporáneo cabe en este movimiento gestado siglos atrás.

“Si creo que a lo largo del tiempo se ha podido entender o no entender del todo la concepción del barroco, y eso ha hecho que evolucione de una manera u otra, en el caso actual creo que le hemos dado un vuelco al barroco interesante”, dijo acompañada de Grace Balcazar, directora del recinto.

Acotó que el MIB “cuesta millones de pesos al ciudadao” pero que “felizmente” recibe mensualmente a “mucha más gente de la que recibía antes”, con siete exposiciones internacionales, clases de yoga, conciertos, danzas polinesias y otras actividades que “se apegan a la nueva definición de museo que es ser un pequeño complejo cultural”.

No obstante, Anel Nochebuena reconoció que con el pago de 40 millones de pesos al mes que se tienen como parte de la deuda pública contraída en el gobierno de Moreno Valle “no hay manera” ni público que baste para compensar la deuda.

“Ni aunque entrara muchísima gente nunca vas a sopesar eso. Es totalmente inexistente que pueda haber una manera de sopesar eso. Lo que sí se tiene que hacer es que sea un museo vivo con el mayor número de entradas y no pensando en sopesar eso pues 40 millones es mucho dinero, no hay manera que al mes tu puedas ingresar eso al Museo Barroco”, expuso en el marco del aniversario.

Destaca que en su apertura, el edificio construida por el arquitecto japonés Toyo Ito caracterizado por enormes paredes blancas que simulan movimientos orgánicos y que se plantan en medio de un lago artificial en un predio de 18 mil metros cuadrados, ubicado en una de las zonas de mayor plusvalía de la ciudad como lo es Angelópolis, fue definido como “el único museo interactivo de carácter internacional que ofrece lo mejor del barroco”, según dijo el entonces gobernador panista Rafael Moreno Valle.

Su museología, que entonces estuvo a cargo de Miguel Ángel Fernández (1940-2022), se integró por obra de museos nacionales e internacionales, así como de templos –como La Profesa, en la Ciudad de México– de coleccionistas privados nacionales y extranjeros, como Rodrigo Rivero Lake, Norma Bejarano y Ángel Trauwitz, este último ex funcionario estatal.

Caso aparte fue el expolio que se hizo sobre recintos estatales como el Museo José Luis Bello y González, un acto denunciado por este diario y por el colectivo Herencia Viva desde noviembre de 2015 que contraria lo estipulado por el gobierno de Puebla el 12 de julio de 1940, cuando se proclamó la casa y la colección de la familia Bello y González como “monumento artístico”, designación que protegía y garantizaba el cuidado tanto de su acervo como del edificio ubicado en la calle 3 Poniente 302 para que permanecieran como “unidad”.

Según los Informes Analíticos de Obligaciones Diferentes de Financiamientos del estado, hasta noviembre de 2023, de los más de 12 mil pesos que significan la deuda pública adquirida por el MIB por medio de una Asociación Público-Privada (APP), el gobierno del estado había cubierto tres mil 574 millones 237 mil 849 pesos desde febrero de 2016 y hasta el mes de septiembre del año pasado.

El saldo pendiente, según los Informes Analíticos de Obligaciones Diferentes de Financiamientos del estado, es de nueve mil 332 millones 516 mil 333 pesos, monto que es destinado a un grupo de empresas encabezadas por La Peninsular, Compañía Constructora SA de CV, filial de Grupo Hermes, de Carlos Hank Rhon.

Para este año, el estado pagará 487 millones 238 mil 462 pesos, pues cada mes serán destinados 40 millones 603 mil 205 pesos, según refiere el Paquete Económico 2024.

Respecto a la deuda, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó revisar “contratos leoninos” como el que está detrás de este recinto construido y abierto durante el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, que causó deuda pública de 30 años para Puebla.

“Son de éstos contratos leoninos que nosotros no estamos planteando cancelarlos sino que se revisen y que haya una disminución (…)”, dijo el presidente López Obrador respecto al MIB al señalar que este asunto está “en manos del gobernador (Sergio Salomón Céspedes Peregrina)”.

Al respecto, la directora de Museos Puebla dijo “desconocer” el asunto de la renegociación pues es algo que tiene que ver con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y con el área que recae que es la Secretaría de Educación Pública, pues cuando fue creado el MIB la Secretaría de Cultura había sido aniquilida por el morenovallismo y en su lugar había sido creado un consejo estatal manejado por dicha dependendencia.

“Hasta que no se haya un convenio modificatorio a ello, nosotros no tenemos injerencia y no es tan fácil tampoco renegociar una deuda asi estamos hablando de miles de millones se necesita todo un procedimiento para hacer una renegociación”.