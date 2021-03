¿Animación inocua?

La empresa mediática Disney en su plataforma, antes de la proyección de la película “Aladdin” (1992) coloca la siguiente leyenda: “Este programa incluye representaciones negativas o maltrato de personas o culturas. Estos estereotipos eran en ese entonces incorrectos y lo son ahora. Más que remover este contenido, queremos reconocer su impacto dañino, aprender de él y generar conversaciones para crear juntos un futuro más inclusivo. Disney se compromete a crear historias con temas inspiradores y motivadores que reflejen la rica diversidad de la experiencia humana en todo el mundo”; lo mismo sucede con la película “Los tres Caballeros” (1944), “Los Aristogatos” (1970) y varias otras más que fueron creadas en un pasado idílico donde al parecer “nadie” se ofendía por verse caricaturizado y llevado al ridículo o porque la expresión cultural de su identidad se viera modificada a niveles insultantes. Unos cuantos amargados, como yo, hemos denunciado desde hace años la forma en que Disney y otras compañías cinematográficas, tanto en la animación como en la acción viva, delinean culturas y espacios para acomodarlos a sus propios intereses y para contrastar su sociedad frente a las otras, siempre en un sentido de superioridad. Además, justo es decirlo, prescindiendo casi en su totalidad de los autores de las historias que aprovechan para sus “creaciones” como que Shakespeare no es mencionado en “El Rey León” (1994) o Víctor Hugo en “El Jorobado de Notre Dame” (1996), por mencionar algunos. Ya sea que se hable de América Latina, del Medio o Lejano Oriente, de la Grecia Antigua, del pasado remoto o de uno más reciente, lo cierto es que, en general, se van a transmitir valores que van en dos vías principalmente: los pretendidos valores universales de la modernidad y los valores norteamericanos que, para ellos, son exactamente lo mismo. Por supuesto, les guste o no admitirlo, las historias están plagadas de aspectos ideológicos donde se hace una humanización panfletaria y hasta ridícula de la monarquía y las oligarquías y llevan a los personajes a una especie de democratización de medio cachete donde los malos por equívoco o hechizo, reyes, condes o lo que sea, son tocados por la magia de Disney y se reivindican con la servidumbre que, al final, ni se libera ni deja de ser servidumbre, pero se siente mejor al tener un amo menos gruñón o gandalla; o se tergiversa la historia para presentarnos a unos Románov maravillosos, caídos en desgracia bajo la revolución Bolchevique propiciada por la brujería de un taimado taumaturgo de nombre Rasputín… ¡Vaya manipulación!, ¡la Revolución Soviética vino del infierno, ni más ni menos! La ignorancia propiciada por décadas de una pésima formación histórica (o nula), junto con estos discursos, hacen que cualquier trabajo que emprenda un gobierno por apoyar a los más desfavorecidos sea tildado de comunista… no, hay que ayudar a los empresarios, a esa nueva oligarquía tan maltratada y también en desgracia… ¡Pamplinas! Por cierto, hay que decir que el mensaje que aparece previo a estas películas desaparece rápidamente y, si volvemos a poner la película -cosa que hice para buscarlo- ya no vuelve a aparecer. Y como sabemos, los niños tienden a ver estas películas una y otra vez, por lo que su iniciativa en realidad no funciona para maldita la cosa. Apuesto a que nadie, ni los padres ni los infantes lo leen.

Allá por la década de los setenta del siglo pasado, dos investigadores de la comunicación de masas publicaron un libro que se convirtió en un clásico para estudiar los efectos de los medios de comunicación en los consumidores. Desafortunadamente, muchos docentes ya no lo ocupan argumentando que se encuentra “rebasado”. Reconozco que también lo juzgué un tanto fuera de la realidad actual, pero no podía estar más equivocado y el presente me ha hecho ver la gran valía de este texto. El libro se llama “Para leer al Pato Donald” (1972) y es de Ariel Dorfman y Armand Mattelart. A mis exalumnas y exalumnos de Comunicación los invito a que lo desempolven y le vuelvan a echar un ojo, les aseguro que les será de mucha utilidad para comprender el momento que vivimos actualmente. Igualmente, quien esté interesado en comprender la relación de los medios con la sociedad. Y es que, como sabrá quien lea esto, recientemente la compañía Warner ha decidido dejar de hacer y transmitir historias donde los protagonistas sean Pepe Lepew y Speedy González. La primera, pues se piensa que estaría normalizando el acoso y, la segunda, porque representa numerosos estereotipos de nosotros como mexicanos y pese a que el ratón siempre vence al gato Silvestre -supuestamente un gringo-, flaco favor nos hace. Por supuesto, no se hicieron esperar los memes cuyo tema central es la generación de “cristal” que no aguanta nada y que pretende destruir esas animaciones que, se argumenta, son inofensivas; que ni Pepe Lepew motiva el acoso y que tampoco Speedy González nos deja mal parados como mexicanos. Bien, quizá no “crean o motivan” estas historias estas conductas, pero ni las critican ni las eliminan; al contrario, contribuyen de buena manera. El ejemplo más claro es la terrible resistencia que ha surgido y el pitorreo en contra de estas acciones. La resistencia denota que el mensaje en verdad penetró en una sociedad que no ve diferencia entre galanteo y acoso sexual, entre un “piropo” y una vulgaridad expresada sin recato en la calle. Y hay que decir que las mujeres en general no están esperando ni piden, ni reciben de buen grado ni lo uno ni lo otro. Que tú lectora o lector hayan tenido vidas “perfectas” donde ni el acoso ni la violencia ni la discriminación han tocado a tu puerta, eso no significa que no haya personas que no los hayan vivido o que todas y todos debamos aceptarlos tal cual, como cosa normal. Lo he escrito hasta el cansancio: México es un país racista, colonizado (sí, a la fecha) misógino y homofóbico. Y muchos de los que dicen no haberse visto influidos por estas animaciones, con frecuencia exhiben actitudes machistas, por lo menos; racistas y clasistas, eso seguro. Normalizar estas acciones es lo que generan estos productos.

Dorfman y Mattelart lo ponen en estos términos: “Más allá de la cotización bursátil, sus creaciones y símbolos se han transformado en una reserva incuestionable del acervo cultural del hombre contemporáneo: los personajes han sido incorporados a cada hogar, se cuelgan en cada pared, se abrazan en los plásticos y las almohadas, y a su vez ellos han retribuido invitando a los seres humanos a pertenecer a la gran familia universal Disney, más allá de las fronteras y las ideologías, más acá de los odios y las diferencias y los dialectos. Con este pasaporte se omiten las nacionalidades, y los personajes pasan a constituirse en el puente supranacional por medio del cual se comunican entre sí los seres humanos. Y entre tanto entusiasmo y dulzura se nos nubla su marca de fábrica registrada”. Por ejemplo, la cinta “Las Locuras del Emperador” (2000) no sólo muestra una imagen chusca de las culturas andinas, especialmente la inca; presenta un estereotipo vil de la región e introduce valores y representaciones típicas de Estados Unidos, como el crear un “diner” en plena selva con platillos “exóticos”, o el que un simpático Kronk pertenezca a una suerte de Boy Scouts. Sé que se pensará que algo así no daña y que de lo que se trata es de divertir. Sin embargo, el asunto está en que sí perjudica. Si es la única versión que tenemos sobre la historia antigua andina junto con la de “El Camino hacia el Dorado” (2000), de Dreamworks, pues nuestra visión es bastante errónea. De hecho, como me comentaba un estudiante peruano que venía de la región Costa en Lima, algunos de sus compañeros de la universidad (estudia en Lima) piensan que su región es como la pintan en la película y no es así. En efecto, al ser animaciones, al ser “caricaturas” no se piensa que tengan nada negativo, mucho menos que puedan incluir ideologías diversas o sistemas de valores que no necesariamente van con nosotros. Otro efecto negativo que pueden producir es que totalizan el discurso y la imagen, lo que hace que algunos niños quieran que la fiesta de muertos sea como en “Coco” (2017) o que los golpes y porrazos sean tan divertidos como los de Bugs Bunny y los del Coyote y el Correcaminos. “Disney, entonces, es parte – al parecer inmortalmente— de nuestra habitual representación colectiva (continúan Dorfman y Mattelart). En más de un país se ha averiguado que el Ratón Mickey supera en popularidad al héroe nacional de turno. En Centroamérica, las películas programadas por la AID para introducir los anticonceptivos son protagonizadas por los monos del ‘Mago de la Fantasía’. En nuestro país (Chile), a raíz del sismo de julio (1971), los niños de San Bernardo mandaron revistas disneylandia y caramelos a sus amiguitos terremoteados de San Antonio. Y un magazine femenino chileno proponía, el año pasado, que se le otorgara a Disney el premio Nobel de la Paz”. No, la animación no es inocua; por el contrario, busca transmitir ideas, conceptos, creencias… busca transferir una cosmovisión que no es la nuestra. Tal práctica es peligrosa, sin duda. Celebro las iniciativas de Warner o de Disney pero, como de costumbre, siempre se quedarán cortas ante el poderoso efecto que han generado hace tiempo. Mientras el trabajo no sea integral, mientras los padres de familia no entiendan las implicaciones de ver a Disney o cualquier otra cosa sin acompañamiento, sin orientación, no se podrá combatir la construcción ideológica de la que seguimos siendo objeto. Ni generación de cristal ni de hierro: hay mensajes misóginos y racistas y elaboración de discursos colonialistas en muchos de estos productos y es necesario cuestionarlos ya.