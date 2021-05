Andrés Roemer no volverá a tener tratos con el gobierno de Puebla: Barbosa

Aunque la realización o no de La Ciudad de las Ideas está en suspenso, es un hecho que su principal promotor, Andrés Roemer, buscado por la la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por violaciones sexuales, no volverá a tener tratos con el gobierno de Puebla, aseveró esta mañana el mandatario estatal, Luis Miguel Barbosa Huerta.

“Fuimos muy claro nosotros en el escándalo que surgió por señalamientos de abuso sexual de Andrés Roemer: dijimos que primero se constituía un hecho público de naturaleza legal y que por tanto tenía que haber una definición de autoridades investigadoras y de Poder Judicial”, recordó el titular del Poder Ejecutivo en la rueda de medios que ofreció desde Casa Aguayo.

“Segundo, que forma parte Roemer de una organización de un evento llamado Ciudad de las ideas y que los auspiciadores de este evento es Fundación Azteca. Entonces nosotros sí vamos a esperar a que vinieran estas definiciones para tomar una posición, pero nosotros estamos perfectamente claros para no asumir cuestiones o posiciones de otra naturaleza”, abundó.

- Anuncio -

Y luego, Barbosa Huerta sentenció: “Roemer no volverá hacer un evento en Puebla con el gobierno, no volverá, así de simple, ni como Ciudad de las Ideas ni como cualquier otro evento. Yo, respecto a la Ciudad de las Ideas, no he hablado con Fundación Azteca para ver cuál es la visión que ellos tienen y si al gobierno, en todo caso, le interesa ,le atrae que hagamos eso, que es parte de acciones públicas muy grandes para atraer a gente a Puebla, pero sin Roemer, eso está tomada la decisión desde el principio, no íbamos a caer nosotros en un desatino de esa naturaleza”.

Remató: “Hoy que ya tiene orden de aprehensión pues más aún, ¿verdad?, Roemer tendrá que ser sujeto a un proceso y él tendrá que demostrar su inocencia y la Fiscalía del Distrito Federal (sic) su culpabilidad, pero en Puebla nada tiene que hacer Andrés Roemer, absolutamente nada”.